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長島蘇福克郡小島出現神祕彈坑 警調查

編譯孫梁／綜合6日電
長島蘇福克郡的一個荒僻小島的海灘上，日前出現一個神祕彈坑，FBI介入調查。(蘇福克郡警局提供)
長島蘇福克郡的一個荒僻小島的海灘上，日前出現一個神祕彈坑，FBI介入調查。(蘇福克郡警局提供)

長島蘇福克郡(Suffolk)的一個荒僻小島的海灘上，日前出現一個神祕彈坑，警方表示，彈坑顯然是爆炸後的產物，並對此展開調查。

南岸(South Shore)鎮居民紛紛向警方報告，說當天聽到一聲巨響。郡警表示，他們接到十多起報警電話，稱從無人居住的福斯(Fox)島方向傳來了爆炸聲響。

警方趕到巴比倫鎮(Babylon)外的福斯島，在島的北端海灘看到一個寬四呎、深兩呎的大坑，並確定是人為引爆炸彈造成的。當地居民表示，他們聽到巨響後，又見到島上的灘塗揚起了塵沙。

警方認為爆炸物肯定不是鋼管炸彈，因為彈坑附近沒有發現金屬碎片，而是散落著沙石，因此爆炸物內裝的不是軍用炸藥。警方說，這起爆炸沒有造成人員傷亡。

蘇福克郡代警長卡梅隆(Stuart Cameron)表示：「大家知道，自製炸彈在造完之後，製作者都要進行試驗，以期達到預料的爆炸效果，而這才是我們真正的擔憂，因此要進行調查。」

警方還公布一張照片，顯示一條船正從爆炸地點駛離。巴比倫鎮的鎮長說，這是一條20呎長的船，船上似乎有兩個人影，也可能是三個人。

警方表示，儘管恐怖主義永遠是警方的密切關注，但並不是此次調查的重點，聯調局(FBI)的聯合反恐部門也參與了這一調查。

巴比倫鎮長說，爆炸幸好沒有造成任何人員傷亡，希望彈坑的真相在調查後能水落石出。

長島 FBI

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