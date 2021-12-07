紐約康尼島冬泳元旦重啟 估3000人參與

擁有超過100年歷史的康尼島元旦冬泳挑戰，將於2022年回歸。(本報檔案照)

每年吸引數千名勇者從各地前來布碌崙 (布魯克林)康尼島 參與的北極熊俱樂部冬泳活動，在因疫叫停一年後，將在2022年元旦日重啟；主辦方表示，2021年還是個深受新冠疫情 困擾的一年，不少人希望能趕緊擺脫，預計將有超過3000名民眾參與。

康尼島北極熊俱樂部是美國歷史最悠久的冬泳俱樂部，會員在11月至4月寒冬的周日也會下水游泳來挑戰自我，從1903年開始舉行新年冬泳比賽，已成為當地的傳統；但受到疫情影響，2021年自舉辦以來首度叫停，儘管少部分民眾仍到海邊參與這項挑戰，但人數大減。

經過一年的沉澱後，主辦方相信疫情好轉，在戶外的冬泳活動得以續行；俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)表示，衝入冰冷刺骨的大西洋，象徵著和過去做一個切斷是打開2022年最好的方式，儘管2021年沒有前一年來得糟糕，「但也有不少人期望趕緊擺脫這一年」。

他說，此次活動預計將有3000多人參加、並吸引1萬名民眾觀看，估計能籌得8萬元善款，用來支持康尼島教育規畫、文化機構以及展開免費的公眾活動等。

部分捐款將用作給參與民眾的獎勵，例如康尼島啤酒廠(Coney Island Brewery)的折扣券、限量版長袖衣、康尼島水族館入場券等。

報名網址為www.PolarBearClub.org，參加者需提前報名，比賽將於2022年1月1日(周六)在康尼島海灘的Stillwell大道交西12街之間舉行，需在上午10時之前抵達；可以個人或團體形式參加，18歲以下未成年人需有家長或監護者的同意及陪同。