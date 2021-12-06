紐約華僑慶祝虎年暨冬奧開幕聯歡 1月17日登場

紐約華僑慶祝中國虎年暨北京冬奧會開幕春節聯歡晚會，將於1月17日登場。（記者張心／攝影）

為慶祝農曆虎年新春及北京 冬奧會開幕，紐約華星藝術團攜手紐約中華歌舞團，訂於2022年1月17日，在法拉盛御庭酒楼共同舉辦「虎躍冰雪 冬奧北京」春節聯歡晚會，屆時將有歌舞表演及各界華僑代表拜年節目，以線上傳播的方式，邀請全球僑胞一同觀看慶賀。

華星藝術團執行團長項靜文表示，作為此次活動的總策畫之一，同時也是晚會總指揮兼藝術總監，舉辦該春晚的目的是為了獻上紐約僑胞對北京冬奧的祝福和期待，為了讓世界了解中國舉辦冬奧的歷史意義，「我們用實際行動一起為祖國冬奧加油，為世界早日結束疫情加油，為虎年加油。」

紐約中華歌舞團團長馮潔表示，作為節目總策畫之一和總導演 ，此次籌備近半個月，得到社區各界的傾力支持，「我們將打造全新的晚會，展示紐約華僑華人 與祖國心手相連。」

本次活動分兩大版塊，第一部分是1月17日共聚現場演播廳，所有聯合主辦方和協辦方將一同錄制並歡聚一堂，共同慶祝中國新年；第二部分是1月30日的「雲聯歡」，屆時將有中國駐紐約總領事館和各界紐約華僑華人一同在線上觀看。

欲參加「雲聯歡」的僑胞，可以報名中國僑網的線上節目徵集活動，內容包括：第一，節目主題為「我與我的家鄉」，涉及鄉音、鄉味、鄉情，展示對家鄉特色的回憶回味，也可以是在旅居地傳承家鄉文化等；第二，為2022北京冬奧會送祝福，演唱冬奧主題口號推廣歌曲「一起向未來」；第三，體現中華傳統文化在海外傳播、中外文化交流互鑒等特色內容節目。歡迎海外積極參與，通過視頻表達新春祝福。