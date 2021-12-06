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紐約新冠疫苗亞裔接種率逾100% 專家指誇大

記者張心╱紐約報導
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

專家表示，紐約州政府每日公布的不同族裔接種疫苗百分比可能並不準確，且該結果由於重覆計算、人口轉移、普查術語差異等因素而被嚴重誇大，甚至超出100%，尤其是亞裔接種率。

紐約大學全球公共衛生學院副院長古德曼(Melody Goodman)指出，很多州府公布的疫苗接種率在數學上是不可能實現的。例如，州府數據顯示，全州15歲及以上的亞裔單劑疫苗接種率為107%，有1百57萬6755人接種單劑疫苗，但實際上全州的該年齡層亞裔人口為1百47萬4944人；長島的15歲及以上的亞裔單劑疫苗接種率為106%，有18萬2902人接種單劑疫苗，但實際上長島處於該年齡層的亞裔總人數為17萬1648。

「差異可能是由於人口普查局和州政府，在詢問人口數據時使用了不同的術語。」古德曼表示，當使用2019年人口普查時的 「亞裔 」人口定義，包括了除亞裔外還認同一個或多個種族的亞裔時，長島亞裔的疫苗接種率降至99%。

統計錯誤還出現在長島納蘇郡(Nassau County)老年人接種疫苗率中。州府數據顯示，截止3日，納蘇郡65至74歲居民疫苗接種率為116%，有15萬3621名居民接種疫苗，但該年齡組只有13萬2862人。古德曼指出，與實際不符的人口統計，可能是造成統計概率超過100%的主要原因。

「人口總是變化的，尤其是疫情期間。」紐約州立石溪大學(Stony Brook University)公共衛生學院副教授克勞斯頓(Sean Clouston)舉例，一些曼哈頓居民在2020年春季疫情高發期遷到了漢普頓(Hamptons)，之後再也沒有回來，他們很可能在蘇福克郡(Suffolk County)接種了疫苗，但在疫情前的人口普查中被算作曼哈頓居民，「薩福克郡東南部的人口增長，是幾個月來那里的疫苗接種率超過100%的原因。」

紐約市立大學(CUNY)公共衛生學院流行病學教授納什(Denis Nash)表示，重複計算也是導致統計失誤的原因，「記錄員可能輸入了錯誤的姓名和出生日期，例如，某人的名字在接受第一劑時可能是一種拼法，而在接受第二劑時則略有不同；如果他們不承認，我想說我就被計算了兩次。」納什指出，重覆計算會導致單劑量疫苗接種率升高，但對完全接種者的比率計算不足。

對於專家們的質疑，紐約州衛生廳發言人希爾克(Erin Silk)回應稱，州府公布的數字準確反映了該部門對接種者的跟蹤，「問題可能出在美國人口普查局的數字上，畢竟我們是用這些數字來計算疫苗接種率，方法是將某一群體中接種疫苗的人數，除以基於2010年人口普查的2018年預測數，因為目前2020年的詳細人口數據還沒有出來。」

「無論如何，州府沒有能夠準確地給出疫苗接種數據信息，他們傾向於使它看起來比實際情況更好。」納什說，隨著冬天的到來，感染人數將繼續上升，「我們非常需要真實的疫苗接種比率，以預估我們能夠多大程度地抵禦新一輪病例激增；如果統計被嚴重低估或高估，尤其是被高估，那麼後果將是相當可怕的。」

Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的K...
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)
即使變種病毒Omicron已在紐約傳播，近期感染人數也一再上升，但一些反對新冠疫...
即使變種病毒Omicron已在紐約傳播，近期感染人數也一再上升，但一些反對新冠疫苗的紐約民眾5日聚集在曼哈頓時報廣場，表達反對強制疫苗令的立場。(Getty Images)

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