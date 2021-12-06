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Delta病例續增 史泰登島為全市2倍

記者顏嘉瑩╱紐約報導
Omicron肆虐下Delta也持續在紐約市傳播，全市各項數據都有增加。(市長辦公室提供)
Omicron肆虐下Delta也持續在紐約市傳播，全市各項數據都有增加。(市長辦公室提供)

新冠變種病毒Omicron在紐約市逐漸擴散，不過目前仍有超過98%的新冠確診者為感染Delta變種病毒，持續推高感染率數據；根據市衛生局最新數據，在上月24日至30日期間，全市有17個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有兩個社區位於史泰登島，確診數字明顯增加超過其他社區，全市範圍各項數據也有增加趨勢，截至本月4日，七天平均陽性率達到2.81%，住院率則持續增加。

由於天氣轉冷，愈來愈多活動轉為室內，新冠感染在全市範圍內重新上升，目前紐約市全市七天平均檢測陽性率，每10萬人中就有133.38例新增確診，不過史泰登島的數字為每10萬人中，就有235.22人感染，幾乎快達到全市的兩倍；其他行政區，除了皇后區略高，為142.56例新增確診外，其餘行政區數字都低於全市數據。

根據市衛生局最新數據，在上月24日至30日期間，全市共有17個郵遞區號社區，七天平均檢測陽性率超過5%，其中有三個社區七天平均檢測陽性率超過7%，兩個位於史泰登島，分別是Tottenville(郵遞區號10307)的七天平均陽性率為7.91%，以及Charleston/Prince's Bay/Woodrow(郵遞區號10309)的七天平均陽性率7.48%。

全市第三高的社區，則是位於皇后區的秋園(郵遞區號11415)，七天平均陽性率為7.05%，共有37例新增確診，其他陽性率高的社區，還包括史泰登島Annadale/Rossville(郵遞區號10312)。

新增病例數最多的社區，則有皇后區Glendale/Ridgewood(郵遞區號11385)、布碌崙(布魯克林)East Williamsburg/Williamsburg(郵遞區號11211)等；其他新增病例超過100例的社區，有三個也都位於史泰登島，分別是Bloomfield/Fresh Kills Park(郵遞區號10314)的124例、Midland Beach/New Dorp/Oakwood(郵遞區號10306)的114例，還有Charleston/Prince's Bay/Woodrow(郵遞區號10309)的113例。

史泰登島 檢測 皇后區

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