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曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀

記者顏嘉瑩／紐約報導
下東城將以多元文化為主題，舉辦首次節日遊行。圖為此前紐約市的聖誕老人大遊行活動。(本報檔案照)
下東城將以多元文化為主題，舉辦首次節日遊行。圖為此前紐約市的聖誕老人大遊行活動。(本報檔案照)

節日季在紐約市有各種相關慶祝活動，富含移民多元文化的曼哈頓下東城，也將於今年首次舉辦節日遊行，以慶祝多元文化為主題，主辦方希望藉由節日遊行活動，帶給社區的民眾歡樂氣氛。

此次遊行由下東城的蘇域柏公園合作委員會(Seward Park Cooperative Board)、50歲以上下東城年長者居民組成的舞蹈團體「New York Pacemakers」、市消防局和紐約市警共同舉辦。

「New York Pacemakers」創辦人艾佛里(Susan Avery)表示，疫情為移民社區帶來很大的衝擊，如今疫情持續，還有其他許多不穩定因素，因此希望通過在社區舉辦首次節日遊行，帶給大眾歡樂。

在遊行隊伍中將有聖誕老公公、老奶奶，坐在老式消防車上參與遊行的猶太光明節、非裔的寬扎節(Kwanzaa)慶祝者，還有穿著節日服裝的年長者舞者，另外還有來自各個不同組織的舞蹈、表演團體。

艾佛里說，遊行中將會囊括所有下東城不同族裔的文化，在遊行中每個族裔都將有各自的代表內容；「我們希望遊行將能夠體現紐約市多元文化，以及地球村真正的樣貌。」

該遊行將於12日(周日)下午1時，從格蘭街(Grand St.)與皮特街(Pitt St.)口出發，歡迎有興趣者前往參加。

遊行 紐約市 疫情

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