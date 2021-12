影／2非裔暴力搶劫 外賣郎、華裔老人受害

近日兩名非洲裔劫匪在布朗士 一政府樓內搶劫外賣郎的監控畫面引起熱議,畫面中兩人用磚頭將受害者砍倒後實施暴力搶劫,甚至將受害者褲子撕破;而曼哈頓華埠轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡,其最近作案下手對象均為華裔 耆老。

警方表示,布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右,一名53歲的外賣郎將車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊,一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒,另一人則迅速上前拳打腳踢。

