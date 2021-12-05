影／2非裔暴力搶劫 外賣郎、華裔老人受害
近日兩名非洲裔劫匪在布朗士一政府樓內搶劫外賣郎的監控畫面引起熱議，畫面中兩人用磚頭將受害者砍倒後實施暴力搶劫，甚至將受害者褲子撕破；而曼哈頓華埠轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡，其最近作案下手對象均為華裔耆老。
警方表示，布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右，一名53歲的外賣郎將車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊，一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒，另一人則迅速上前拳打腳踢。
Men beat victim with brick, tear his pants in Bronx robbery https://t.co/ZMr5U83kgq pic.twitter.com/5rgoKsUYXq— PIX11 News (@PIX11News) December 2, 2021
監控畫面顯示，二人搶劫時的手法十分暴力，甚至將受害者的褲子扯破，二人搶得了錢包與手機後逃離現場。
這起案件引起了五分局注意，警方表示，在11月27日下午，二人在科西街(Forsyth St.)交格蘭街(Grand St.)將一名65歲的華裔受害者打倒在地，搶走了其隨身錢包後逃逸。
警方表示，此二人還在下東城七分局轄區作案多起，目標均為耆老及好下手攻擊的人；案件仍在進一步調查之中。
警方現呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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