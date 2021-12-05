影／2非裔暴力搶劫 外賣郎、華裔老人受害

全城作案搶劫，二非洲裔嫌犯華埠作案多起，受害者均為華裔耆老。(市警提供)

近日兩名非洲裔劫匪在布朗士 一政府樓內搶劫外賣郎的監控畫面引起熱議，畫面中兩人用磚頭將受害者砍倒後實施暴力搶劫，甚至將受害者褲子撕破；而曼哈頓華埠轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡，其最近作案下手對象均為華裔 耆老。

警方表示，布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右，一名53歲的外賣郎將車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊，一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒，另一人則迅速上前拳打腳踢。

Men beat victim with brick, tear his pants in Bronx robbery https://t.co/ZMr5U83kgq pic.twitter.com/5rgoKsUYXq — PIX11 News (@PIX11News) December 2, 2021

監控畫面顯示，二人搶劫時的手法十分暴力，甚至將受害者的褲子扯破，二人搶得了錢包與手機 後逃離現場。

這起案件引起了五分局注意，警方表示，在11月27日下午，二人在科西街(Forsyth St.)交格蘭街(Grand St.)將一名65歲的華裔受害者打倒在地，搶走了其隨身錢包後逃逸。

警方表示，此二人還在下東城七分局轄區作案多起，目標均為耆老及好下手攻擊的人；案件仍在進一步調查之中。

警方現呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。