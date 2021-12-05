班森賀華社路邊轎車 被撬開偷走75部手機

該名男子涉嫌從汽車內偷取價值1萬元的75部手機。(市警提供)

轄管布碌崙 (布魯克林)華社的市警66分局轄區內，日前發生一起汽車 爆竊案，竊賊持有工具撬開停泊在街邊一輛轎車，盜走車內存放的75部手機 ；66分局發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該案發生於11月25日上午11時左右，在靠近班森賀華社的Bay Parkway交P大道一帶區域；一名身分不明的男子當時趁著沒人注意，撬開停泊在路邊的一輛黑色SUV，車內存放著大批貴重物品，放在箱子裡的75部手機直接被一掃而空。

40歲的男性受害者之後報案表示，手機加起來大約值1萬元，而警方截取的監控錄像顯示，竊賊最終往Dahill路東向逃逸，至今尚未落網；根據警方信息，嫌犯是一名膚色較淺、身高5呎6吋、體重約180磅的50多歲男子，犯案時身穿褐色格子外套、深藍色牛仔褲、白色球鞋，警方呼籲知情民眾提供線索。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。