遊民收容所環境差 服務局被指禍首

紐約遊民收容所環境過差，很多遊民輾轉多家也無法獲得住處。（本報檔案照）

59歲的洛佩茲(Victor Lopez)此生一直難保工作，疫情爆發後無家可歸，不斷被轉介到不同收容所，常面對駭人暴力；紐約市 數萬遊民正面臨收容所品質較差的問題。

洛佩茲最近轉換到皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)收容所Hungry Monk，只求安全度日。

洛佩茲輾轉住過全市若干收容所，覺得布碌崙 貝弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的哈利之家(Harry's Place)最不安全。

全市近5萬人無家可歸，洛佩茲的處境並非獨一無二。

洛佩茲如今來到Hungry Monk，較安全，但沒有床位；創辦該收容所的非營利組織神父姓氏恰巧也是洛佩茲(Michael Lopez)，他說，2019年運作以來，很少有免費床位。

洛佩茲的處境顯示皇后區和其他地區許多人正面臨更大問題。市議員霍頓(Robert Holden)說，遊民服務局(Department of Homeless Services)專員班克斯(Steven Banks)是罪魁禍首，他力倡倉庫型收容所，讓人沒有隱私、深陷危險。

班克斯上周宣布辭職， 霍頓希望自此催生較負責任的對策。

霍頓說，他偏好小一些、有信仰的收容所，讓遊民對於入住何處有發言權；紐約市負責大型收容所的組織經常不履行提供足夠安全等合約規定，而收容所裡的人又經常騷擾鄰近居民和店家老闆、偷東西，班克斯創造腐敗文化，醜聞不斷。

霍頓接獲許多揭露市府資助收容所腐敗負責人的舉報。據紐約郵報報導，紐約市撥款40多億元給收容所，負責人被指控私吞數百萬美元，又稱，市府合約金不足，導致信譽良好的組織和收容所拒絕投標，讓大量資金流向腐敗收容所。