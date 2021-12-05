我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

聯邦艾妲救災申請 紐約、新州延至明年初

記者顏潔恩╱紐約報導
受到颶風餘波艾妲影響的紐約州和新州災民，可在明年1月初前遞交救援申請。圖為颶風艾妲過境後一片狼藉的法拉盛受災區。(本報檔案照)
受到颶風餘波艾妲影響的紐約州和新州災民，可在明年1月初前遞交救援申請。圖為颶風艾妲過境後一片狼藉的法拉盛受災區。(本報檔案照)

聯邦急難管理局(FEMA)日前宣布，受到颶風艾妲(Ida)餘波影響的紐約州和新州災民，向政府申請資金救助的日期將延遲至明年1月初，給予他們更多的時間辦理程序。

根據當局原本的計畫，將在本月6日停止接收申請，但根據實際情況決定推遲到明年1月；居住在紐約市五大區的災民，新的截止日期是2022年1月4日(周二)、而新州Essex和Union郡的災民，可在明年1月5日(周三)前遞交申請。

聯邦救災款將被用於設立臨時住所、災後心理輔導、法律援助、就業協助、房屋檢修，根據管理局，自開放申請以來，3.54億元的救災金已撥放給7萬2000戶家庭；若已遞交的民眾被駁回申請、或是覺得發放的金額不足，應在60天內提出上訴。

申請者除了可以瀏覽州府推出的救災網站ny.gov/ida外，也可上網至http://www.DisasterAssistance.gov查詢更多資料，或撥打1-800-621-FEMA(3362)洽詢，客服時間是每日早7時至隔日凌晨1時；民眾也可瀏覽該頁面fema.gov/assistance/individual/brochure了解更多詳情，附有27種不同語言。

若通過網路申請，民眾需提供社安號(SSN)、家庭年收入、聯繫號碼、郵寄地址、電郵、投保信息、及銀行帳戶等信息，若災戶的申請通過，當局將直接把錢匯入有關帳戶；當局也強調，提供電郵地址可幫助申請者更簡易地查看註冊狀態，若沒有電郵，那只能定時撥打給當局以獲得任何更新。

新州 就業 紐約市

上一則

曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀

下一則

史無前例 準紐約市長亞當斯過渡團隊多達750人

延伸閱讀

聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初

聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初
橙郡監獄被控虐待歧視無證客

橙郡監獄被控虐待歧視無證客
班奈狄克、女神卡卡獲紐約影評人協會影帝影后

班奈狄克、女神卡卡獲紐約影評人協會影帝影后
新州共和黨議員無接種證強闖議場 議長斥表演搏出鏡

新州共和黨議員無接種證強闖議場 議長斥表演搏出鏡
佛羅里達州州長擬自組「佛州民兵」 不受聯邦指揮

佛羅里達州州長擬自組「佛州民兵」 不受聯邦指揮

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元