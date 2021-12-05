聯邦艾妲救災申請 紐約、新州延至明年初

受到颶風餘波艾妲影響的紐約州和新州災民，可在明年1月初前遞交救援申請。圖為颶風艾妲過境後一片狼藉的法拉盛受災區。(本報檔案照)

聯邦急難管理局(FEMA)日前宣布，受到颶風艾妲(Ida)餘波影響的紐約州和新州 災民，向政府申請資金救助的日期將延遲至明年1月初，給予他們更多的時間辦理程序。

根據當局原本的計畫，將在本月6日停止接收申請，但根據實際情況決定推遲到明年1月；居住在紐約市 五大區的災民，新的截止日期是2022年1月4日(周二)、而新州Essex和Union郡的災民，可在明年1月5日(周三)前遞交申請。

聯邦救災款將被用於設立臨時住所、災後心理輔導、法律援助、就業 協助、房屋檢修，根據管理局，自開放申請以來，3.54億元的救災金已撥放給7萬2000戶家庭；若已遞交的民眾被駁回申請、或是覺得發放的金額不足，應在60天內提出上訴。

申請者除了可以瀏覽州府推出的救災網站ny.gov/ida外，也可上網至http://www.DisasterAssistance.gov查詢更多資料，或撥打1-800-621-FEMA(3362)洽詢，客服時間是每日早7時至隔日凌晨1時；民眾也可瀏覽該頁面fema.gov/assistance/individual/brochure了解更多詳情，附有27種不同語言。

若通過網路申請，民眾需提供社安號(SSN)、家庭年收入、聯繫號碼、郵寄地址、電郵、投保信息、及銀行帳戶等信息，若災戶的申請通過，當局將直接把錢匯入有關帳戶；當局也強調，提供電郵地址可幫助申請者更簡易地查看註冊狀態，若沒有電郵，那只能定時撥打給當局以獲得任何更新。