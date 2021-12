亞當斯、蘭德建工作組 與社區組織更好合作

候任市長亞當斯成立工作組,致力於與社區組織更好合作促進紐約復興。(美聯社)

候任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)和候任市主計長蘭德(Brad Lander)日前宣布成立聯合工作組「A Better Contract for New York」,致力於與全市紮根於少數族裔社區的非營利組織保持更緊密聯繫,給予充足撥款,杜絕撥款拖欠,以更好服務社區。

二人表示,非營利組織每天都為紐約民眾提供至關重要、甚至救命的服務,市府不能拖延為這些組織頒發撥款的時間;而目前40%的市府與非營利組織合約的登記都出現六個月的延遲,導致這些組織出現資金問題,有些甚至需要借款才能保證他們繼續完成工作。

亞當斯表示,他與蘭德共同成立該工作組,是為修復長久以來政府未能及時為非營利組織提供所需資金和服務的情況,也向大眾發出信號,那就是市府在接下來幾年能夠更高效地為民眾服務,將紐約市打造成比新冠疫情 爆發前更繁榮的城市。

蘭德表示,「很多組織從來不問他們何時能得到撥款,只是在埋頭幹活,當他們需要款項以完成之後工作時,卻被告知還需要再等幾個月。」主計長作為紐約市首席責任官,需要指出市府應該改變此前給予非營利組織基金的方式。

工作組致力於完善以下幾個方面:預防非營利組織與市府簽訂合約過程的延遲;減少撥款發放延遲、明確資金發放時間表;完善市府與各組織的合約簽訂系統;增強合約簽訂和資金支付過程的透明性;

該工作組成員包括華策會、亞美聯盟等30多個組織的代表。