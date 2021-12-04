我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

亞當斯、蘭德建工作組 與社區組織更好合作

記者金春香／紐約報導
候任市長亞當斯成立工作組，致力於與社區組織更好合作促進紐約復興。（美聯社）
候任市長亞當斯成立工作組，致力於與社區組織更好合作促進紐約復興。（美聯社）

候任紐約市亞當斯(Eric Adams)和候任市主計長蘭德(Brad Lander)日前宣布成立聯合工作組「A Better Contract for New York」，致力於與全市紮根於少數族裔社區的非營利組織保持更緊密聯繫，給予充足撥款，杜絕撥款拖欠，以更好服務社區。

二人表示，非營利組織每天都為紐約民眾提供至關重要、甚至救命的服務，市府不能拖延為這些組織頒發撥款的時間；而目前40%的市府與非營利組織合約的登記都出現六個月的延遲，導致這些組織出現資金問題，有些甚至需要借款才能保證他們繼續完成工作。

亞當斯表示，他與蘭德共同成立該工作組，是為修復長久以來政府未能及時為非營利組織提供所需資金和服務的情況，也向大眾發出信號，那就是市府在接下來幾年能夠更高效地為民眾服務，將紐約市打造成比新冠疫情爆發前更繁榮的城市。

蘭德表示，「很多組織從來不問他們何時能得到撥款，只是在埋頭幹活，當他們需要款項以完成之後工作時，卻被告知還需要再等幾個月。」主計長作為紐約市首席責任官，需要指出市府應該改變此前給予非營利組織基金的方式。

工作組致力於完善以下幾個方面：預防非營利組織與市府簽訂合約過程的延遲；減少撥款發放延遲、明確資金發放時間表；完善市府與各組織的合約簽訂系統；增強合約簽訂和資金支付過程的透明性；

該工作組成員包括華策會、亞美聯盟等30多個組織的代表。

紐約市 亞當斯 疫情

上一則

曼哈頓「無畏女孩」銅像去留 最快12月中見分曉

下一則

國王高速路建收容所遭杯葛 管理機構曾鬧出人命

延伸閱讀

「非公民投票」紐約市議會過關在望 共和黨力阻

「非公民投票」紐約市議會過關在望 共和黨力阻
紐約市街道總體規畫 5年要建150哩公車道、250哩單車道

紐約市街道總體規畫 5年要建150哩公車道、250哩單車道
紐約市教育總監波特月底離任 班克斯料接棒

紐約市教育總監波特月底離任 班克斯料接棒
蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

班克斯 料獲亞當斯任命教育總監

班克斯 料獲亞當斯任命教育總監

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵