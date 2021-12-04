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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

國王高速路建收容所遭杯葛 管理機構曾鬧出人命

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓日前召開線上會議，反對國王高速路建收容所。(取自臉書)
寇頓日前召開線上會議，反對國王高速路建收容所。(取自臉書)

代表布碌崙(布魯克林)南區華人聚居地的州眾議員寇頓(William Colton)，日前就國王高速路(Kings Highway)137號遊民收容所建案，與大批反對者召開線上會議；寇頓指出，負責運營該收容所的非營利機構，在過去曾有管理不當紀錄，允許一名遊民持槍進入收容所而導致另名住客被殺死，擔憂類似的事件將再發生，他會與反對者將反抗到底。

國王高速路的遊民收容所建案，由名為Homelife的非營利性社會服務機構承接，計畫在2024年初建成，預計收容75個家庭的遊民；這是繼Bath大道2147號後的又一個提案，兩個地點都位於華社，附近有繁榮商業街、公校及老人中心，恐導致安全隱患，呼籲市府聆聽並尊重居民的意見。

在2日晚舉行的會議中，其他民選官員如市議員葉格(Kalman Yeger)、崔馬克(Mark Treyger)、將繼任的李凱健(Ari Kagan)等也參與；寇頓指出，在挖掘負責機構和土地開發商的過去紀錄時，發現HomeLife在多年前曾因管理不當造成命案發生。

他說，一名男性遊民當時持槍進入起管理的收容所，儘管被保安發現，但對方並沒有阻止，槍手最終開槍擊斃另一名結仇的遊民；寇頓表示，發生這樣的事令民眾失去對該機構的信任，不能放心其管理新的一間收容所，擔憂無辜的社區也將受到波及。

布碌崙華人聯合會執行總監鄧銘賢表示，市府選的地址不是最合適的地點，附近有不少華人居住，在反亞裔情緒高漲的當前，他們更容易成為攻擊對象；現在又了解到有關機構的管理不過關，社區的安危隨時受到威脅。

在寇頓的組織下，華社已積極展開簽名運動，他表示將會繼續號召反對者關注建案的發展；同時也要市府和該機構針對該意外向民眾作出解釋，若沒有令人滿意的答覆，將於明年初在該址上組織大型示威，讓市府聽見居民的聲音。

華人 布碌崙 老人中心

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