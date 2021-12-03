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非洲裔男子 用單車把手撞擊亞裔婦女還辱罵

記者顏嘉瑩／紐約報導
男子用單車把手撞到54歲亞裔婦人，還以反亞裔言論辱罵。(市警提供)
男子用單車把手撞到54歲亞裔婦人，還以反亞裔言論辱罵。(市警提供)

日前在曼哈頓上西城哥倫比亞大學附近地鐵站內，發生一起仇恨亞裔犯罪案件，一名亞裔婦女遭人用單車把手撞擊，還以反亞裔言論辱罵；目前市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查。

根據市警消息，一名54歲亞裔婦人上月27日傍晚約6時30分，在晨邊高地(Morningside Heights)哥大附近的西116街與百老匯交口1號線地鐵站內的北向月台等車，遭到一名男子從後方用單車把手撞擊。

該名婦人詢問對方為何要撞她，卻遭到男子用反亞裔言語辱罵，並朝著月台往南方向離開現場，而婦人則因下背部疼痛，自行前往醫院治療，目前該案正由市警仇恨犯罪小組調查中。

警方描述，該名男子膚色黝黑，最後一次看到時身穿黑色夾克、戴黑色手套，以及黑色頭巾，並公布嫌犯照片，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 地鐵站 仇恨犯罪

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