我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

紐約市要求宗教學校和私校員工打疫苗 影響5.6萬人

記者金春香／紐約報導
市府宣布強制要求猶太教學校、天主教學校和其他私立學校員工接種疫苗，需在20日前接種至少一劑疫苗。(Getty Images)
市府宣布強制要求猶太教學校、天主教學校和其他私立學校員工接種疫苗，需在20日前接種至少一劑疫苗。(Getty Images)

市府宣布，將強制要求猶太教學校、天主教學校和其他私立學校員工接種疫苗，該舉預計會影響全市約930所學校的5萬6000名員工，所有員工需要在本月20日前完成至少一劑接種。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市正在盡一切可能保護學生和教職員工，對非公立學校員工頒布強制接種令能確保學校的安全。

目前紐約市公校教職員工都已被要求接種，市教育局95%以上的員工也完成接種。

由於紐約已出現五名Omicron變種病毒感染者，其中全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，上月曾到賈維茨中心參加5萬多人參加的2021年紐約國際動漫展，變種病毒很可能已經在社區出現，白思豪日前已經建議民眾在室內全程戴口罩，並已經要求兒童看護中心的員工也必須接種疫苗。

不過預計市府要求宗教學校和私立學校員工接種的新令很可能遭到宗教團體的反對；目前正統猶太教社區雖然新冠感染人數較高，但疫苗接種率卻是全市最低，正統猶太人集中的布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)社區接種率僅為51%，在南威廉斯堡哈希德派(Hasidic)猶太人集中地區，接種率為59%。

一些正統猶太教婦女表示之所以不敢接種，是怕影響生育功能，但根據聯邦疾病防治中心(CDC)，疫苗不會影響生育能力。

本周市府規定的市懲教局(Department of Correction)員工疫苗接種最後日期來到，2日最新數據顯示82%的員工接種，但仍有超過1000名懲教局員工尚未遵守規定，導致人員出現緊缺，一些已接種員工不得不上12小時長的輪班。

疫苗 猶太 變種病毒

上一則

善終會「齊心抗疫共歡聚」演唱會僑領政要好友同慶賀

下一則

巴塞特就任州衛生廳長 誓言抗疫誠實不隱瞞

延伸閱讀

又4州淪陷 紐約爆5例Omicron 動漫展恐釀超級傳播

又4州淪陷 紐約爆5例Omicron 動漫展恐釀超級傳播
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
紐約市府、市議會公布規畫 未來五年內新建150哩公車道

紐約市府、市議會公布規畫 未來五年內新建150哩公車道
紐約州日增病例近萬人 10個月來新高

紐約州日增病例近萬人 10個月來新高
Omicron未來幾日或出現 白思豪強烈建議室內戴口罩

Omicron未來幾日或出現 白思豪強烈建議室內戴口罩

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明