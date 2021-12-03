紐約市要求宗教學校和私校員工打疫苗 影響5.6萬人

市府宣布強制要求猶太教學校、天主教學校和其他私立學校員工接種疫苗，需在20日前接種至少一劑疫苗。(Getty Images)

市府宣布，將強制要求猶太 教學校、天主教學校和其他私立學校員工接種疫苗 ，該舉預計會影響全市約930所學校的5萬6000名員工，所有員工需要在本月20日前完成至少一劑接種。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市正在盡一切可能保護學生和教職員工，對非公立學校員工頒布強制接種令能確保學校的安全。

目前紐約市公校教職員工都已被要求接種，市教育局95%以上的員工也完成接種。

由於紐約已出現五名Omicron變種病毒 感染者，其中全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，上月曾到賈維茨中心參加5萬多人參加的2021年紐約國際動漫展，變種病毒很可能已經在社區出現，白思豪日前已經建議民眾在室內全程戴口罩，並已經要求兒童看護中心的員工也必須接種疫苗。

不過預計市府要求宗教學校和私立學校員工接種的新令很可能遭到宗教團體的反對；目前正統猶太教社區雖然新冠感染人數較高，但疫苗接種率卻是全市最低，正統猶太人集中的布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)社區接種率僅為51%，在南威廉斯堡哈希德派(Hasidic)猶太人集中地區，接種率為59%。

一些正統猶太教婦女表示之所以不敢接種，是怕影響生育功能，但根據聯邦疾病防治中心(CDC)，疫苗不會影響生育能力。

本周市府規定的市懲教局(Department of Correction)員工疫苗接種最後日期來到，2日最新數據顯示82%的員工接種，但仍有超過1000名懲教局員工尚未遵守規定，導致人員出現緊缺，一些已接種員工不得不上12小時長的輪班。