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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

巴塞特就任州衛生廳長 誓言抗疫誠實不隱瞞

記者金春香／紐約報導
巴塞特(左)就任州衛生廳廳長，2日與州長霍楚(右)一起出席疫情記者會。(州長辦公室提供)
巴塞特(左)就任州衛生廳廳長，2日與州長霍楚(右)一起出席疫情記者會。(州長辦公室提供)

前紐約市衛生局長巴塞特(Mary Bassett)1日正式就任州衛生廳廳長，上任之際面臨因Omicron變種病毒而產生的新一波疫情波動，以及紐約州新冠住院人數不斷上升的現狀，她2日承諾無論疫情走向如何，作為廳長，她都會做到對州長和公眾誠實以待，不隱瞞任何信息。

巴塞特表示，多年在市衛生局和學術領域的經驗，告訴她講真話的重要性，「我會及時告訴州長衛生廳所掌握的信息，所未掌握的信息，以及根據所獲得信息做出的最好判斷，而且我也會將這一切都告訴公眾。」

前衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)在霍楚就任一個月後，9月提交辭呈，他任職超過七年，被指協助前州長葛謨掩蓋養老院疫情數字。

之後霍楚任命巴塞特，巴塞特於2014至2018年擔任紐約市衛生局局長，也曾擔任伊波拉(Ebola)以及退伍軍人症(Legionnaires' disease)的防控指揮工作。

對於全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民曾於11月在賈維茨中心(Javits Center)參加2021年紐約國際動漫展，巴塞特和霍楚都表示目前不需驚慌，州府也暫未提出重新室內配戴口罩等要求，霍楚強調她不准備關閉學校。

巴塞特表示支持霍楚應對疫情的方式，給予地方政府和地方衛生部門更多靈活應對空間，「州府與與地方政府間的信任關係對民眾來說非常重要。」

離開市衛生局後，巴塞特擔任哈佛大學健康和人權中心主任、公共衛生學院社會和行為科學系健康及人權實踐教授；她先後獲得哈佛大學、哥倫比亞大學以及華盛頓大學學士、碩士和博士學位。

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