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早期缺乏策略 紐約州過去一年丟棄逾16萬劑疫苗

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州過去一年共丟棄了超過16萬劑新冠疫苗；圖為2日在曼哈頓中央公園外的一輛移動疫苗接種巴士。(美聯社)
紐約州過去一年共丟棄了超過16萬劑新冠疫苗；圖為2日在曼哈頓中央公園外的一輛移動疫苗接種巴士。(美聯社)

接種疫苗被視作是對抗新冠病毒的最必要方式，但最新數據顯示，儘管疫苗再珍貴，過去一年來紐約州因接種政策缺乏策略性，造成疫苗過期，共丟棄了16萬7359劑量的疫苗；其中在紐約市布碌崙(布魯克林)艾福斯學院(Medgar Evers College)和上州揚克市(Yonkers)，曾出現冰箱故障而將疫苗丟掉的突發事故。

州衛生廳數據顯示，有些天可能只有少數的疫苗被丟棄，但也有在其他日子裡，一次性丟掉數千劑的疫苗；在過去一年內，被丟掉的劑量包括8萬9732劑的莫德納疫苗、6萬2626劑輝瑞疫苗以及1萬5001劑嬌生疫苗。

今年4月12日，艾福斯學院的一個冰箱發現故障，聯邦急難管理局(FEMA)不得已將3500劑疫苗丟掉；當時發言人表示這是為了保障疫苗的絕對安全和效力，並保障未來不會再出現類似事故。

州眾議員、同時是藥劑師的麥納德(John Mcdonald)認為，部分原因可歸咎於州府在分發疫苗的初期階段中欠缺策略上的考量；「當時大家很心急又倍感壓力，只想著要每個人趕緊接種第一針，如同和時間賽跑」，現在情況緩解許多，有更適當的接種戰略。

健康政策學者Bill Hammond則說，考慮到疫苗本身的複雜性、截止日期的限制，丟棄疫苗本就是無法避免的事；例如奧內達郡(Oneida County)在6月期間，因供過於求的劑量太多，造成1萬1000劑疫苗最終被棄用；麥納德也同意上州地區的疫苗需求量很快就下降，且疫苗剛面世時的保質日期比現在來得短。

州衛生廳表示，現在已建立一套系統盡可能減少對疫苗的浪費，儘管允許「負責任的浪費」行為，但也敦促疫苗供應商不要錯過任何為民眾接種疫苗的機會；另外，州府也成立「新冠疫苗訂購團隊」(Vaccine Order Team)，在批准訂單之前審查供應商的疫苗管理和庫存，避免他們過度訂購，最終造成疫苗的浪費。

考慮到疫苗本身的複雜性、截止日期的限制，丟棄部分疫苗本無法避免。(路透)
考慮到疫苗本身的複雜性、截止日期的限制，丟棄部分疫苗本無法避免。(路透)

疫苗 上州 莫德納

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