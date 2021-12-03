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東百老匯建「遊民避風港」 陳倩雯將要求更改項目

記者顏嘉瑩／紐約報導
在社區上街抗議東百老匯91號的遊民避風港後，陳倩雯承諾將要求政府更改項目。(記者顏嘉瑩／攝影)
在社區上街抗議東百老匯91號的遊民避風港後，陳倩雯承諾將要求政府更改項目。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠百老匯91號的「遊民避風港」(Safe Haven)遭到社區強烈反對，在1日經過四個福建社團、400多名民眾的抗議後，市議員陳倩雯安排亞洲人平等會和示威主要組織者見面，最後陳倩雯表示，將會向政府要求更改項目。

閉門會議由林則徐基金會主席陳鍵榕通知，與會社團人士包括美國福建同鄉會鄭思祺、美國福建公所主席鄭德良、美國長樂公會主席盧建順、美國福建會館張院生、陳昭銀、潘木永，以及關注東百老匯委員會成員鄭明佑、蘇煥光、王鏑等人。

亞平會共同行政總監俞思亮表示，該遊民所避風港是針對華裔遊民設立，同時也將服務外區的其他華裔遊民，不過該說法卻遭到出席者要求提供實際數字證明，以了解華埠有多少華裔遊民需要接受服務；與會者質疑，曼哈頓人口稠密、土地價格昂貴，若要建立遊民所，應該選在更便宜、寬廣的社區。

面對與會者及社區的質疑，以及亞平會的回應後，陳倩雯同意將立即向當局反應，爭取改變樓宇的用途，或可改為支援性住宅(Supportive Housing)；與會者則認為支援性住宅有許多種，希望可將大樓改做普通可負擔住房，若無法改變，也可接受將住宅改為給年長者居住的支援性住宅。

據了解，目前東百老匯91號「金匯大酒店」業主，已與另一個買家簽了一份合同，但也有消息指出，本來買賣雙方應在11月底成交過戶，但是目前買家將過戶日期改到明年的1月15日；與會者認為，即便目前雙方溝通有進展，但該事仍未成為定局，將積極研擬下步策略，未來不排除將繼續示威抗議。

百老匯 華裔 華埠

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