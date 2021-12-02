對抗Omicron 法拉盛華商會助小商家積極篩查

為預防Omicron變種病毒，法拉盛華商會攜手中央檢測中心助小商家監控疫情；前排左四為王耀明，前排左三為杜彼得。（記者張心／攝影）

為了應對Omicron新型變種病毒 ，更好地保護華人社區的健康安全，法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)1日攜手中央檢測 中心(Centers Laboratory)，倡議為小型企業提供新冠檢測，強烈建議擁有20名及以上員工的組織積極響應進行疫情篩查，確保社區在今年冬天擁有安全放心的工作環境。

法拉盛華商會理事長王耀明表示，新的Omicron變種病毒危害力究竟有多大，目前還是未知數；為了防範大規模爆發，應該加強社區檢測，鼓勵適合的人群盡快接種疫苗，「此次很榮幸邀請到中央檢測中心和我們合作，他們將派專業的醫務人員到社區商家和組織辦公室進行測試，方便大家能夠足不出戶完成篩查。」

「最近因為Omicron變種病毒的出現，檢測變得異常重要，華商會一直在考慮如何提供服務給商家和企業，希望大家都能平安。」法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，新變種病毒不是打完加強針以後就不會感染了，所以及時做檢測顯得尤為關鍵，「真的不希望再有人無緣無故離開人世，現在在美國真是平安就是福。」

杜彼得還特別指出，希望社區各界不論黨派，不論背景，在病毒面前一起為社區著想，大家攜手同心，共度難關。

「即使打了疫苗，但感染新型病毒的概率還是較大，建議大家平時也應該加強監測。」中央檢測中心社區發展聯絡人譚慧瑩(Mandi Tam)表示，很多患者因為近幾個月疫情趨緩，所以對新冠的防範開始懈怠，導致感染了也不知道，「即使是輕症，依舊有毒性，應該及時監測自我隔離，以防傳染給他人。」

譚慧瑩表示，檢測中心會為社區提供PCR檢測，24小時內就會出結果，提供醫保證明就可以免費篩查，建議20人及以上規模的企業積極預約群體檢測，「小規模的商家可以和周圍的企業聯合，只要湊足20人，檢測中心就會上門服務。」預約聯繫電話：(646)265-0353；郵箱：[email protected]。