紐約客談／炸彈威脅校園 華人家長憂心

紐約布碌崙(布魯克林 )華裔學生眾多的中木默羅高中、班森賀新越卓高中，日前收到「詐」彈威脅；儘管只是虛驚一場，但也再次說明美國校園危機四伏，早在學生霸凌 、槍支 暴力的猖獗下，家長已不能妄想校園是能保障學生安全的場所。

除以上高中外，在紐約市的哥倫比亞大學、上州康乃爾大學、羅德島的布朗大學於11月初便相繼收到炸彈襲擊恐嚇，大眾聽聞校園收到炸彈威脅幾乎快成為「見怪不怪」的事了；儘管消息來得毫無根據，但校方也不得不下令緊急疏散，畢竟萬一真的出事，校方也擔不起責任。

這些威脅，不僅造成學生課業上的耽誤，也引發學生和家長的恐慌；倘若只是學生的惡作劇也就算了，但萬一當事人的出發點，確實是以傷害學生為目的，那很可能像佛羅里達州派克蘭市高中2018年的校園槍擊慘案一樣，會再次發生。

不幸的是，校園槍支暴力早已悄悄變得非常頻繁，密西根州奧克蘭郡的一所中學11月30日也驚傳校園槍擊案，已釀成四死七傷；布魯克林一名17歲男學生12月1日也被發現持槍進入校園，還好及時被發現和拘捕，這已是布魯克林區近幾個月來發生的第二起類似案件。

分析青少年槍手犯案的動機，很大程度與他們長期淪為校園霸凌受害者有關，因找不到應對措施，從而走上極端的路；愈來愈多案件發生的渲染下，某些學生可能誤以為這就是一種解救的方法，全美校園暴力恐怕難以阻止。

當美國社會掀起對槍支管制的爭論時，也該思考校園本身是否存在問題，停止學生產生射殺人的想法，才是真正的防禦作用。

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