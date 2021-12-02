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亞平會：遊民避風港會提供社區更多資源

記者顏嘉瑩／紐約報導

對於在曼哈頓華埠東百老匯91號設置「遊民避風港」被社區抗議，未來將負責該項目部分營運的亞洲人平等會也遭批「不平等」；亞平會近日針對該項目常見問題，發表一系列解答，表示該選址除提供遊民長期住宿，也將救濟長期以來備受忽視的華裔耆老，為將來進入可負擔住所準備的過渡地點，同時向大眾開放的保健中心將進駐，為社區提供更多的資源。

亞平會解釋，遊民避風港與一般的遊民收容所不同，由「遊民關懷中心」管理，亞平會則提供語言及外展服務；該中心不提供短期住宿，中文外展小組將協助安置遊民搬入，每日接受健康檢查、個人與團體輔導，並可申請政府福利與進行就業訓練。

亞平會強調，大部分遊民避風港居民將會留置至少一年，或經心理與生理評估準備好自理後，才可離開，入住者必須先經過外展小組的安排，不能在未通知的情況下居留。

根據亞美聯盟近日發布的報告，在過去十年，亞裔社區貧困指數上升了67%，疫情發生後亞裔的失業率上漲6000%，超過其他族裔，另外80%的亞裔小商家因疫情和仇恨亞裔犯罪等問題，至少流失一半以上的收入；亞平會表示，低收入者需要透過協助才能留在社區，而亞裔遊民過去為避免住進收容所，多擠在非法改建的樓內或是寧願留宿街頭。

2019年社區發生四名遊民遭爆頭慘案，當時被害者、華裔遊民郭全，因收容所無人能說中文而拒絕住進去；亞平會表示，遊民避風港為一項「社區計畫」，因為政府樓和租金穩定公寓短缺，市民在申請平價屋相當困難，遊民避風港將有一部分單為優先留給遊民，其他則可以做為平價屋或租金穩定公寓，提供社區低收入與沒有其他住屋選擇的居民，一個生存的機會。

對於社區擔心造成的治安問題，亞平會表示，「遊民避風港」將有一個主管和五位保安人員全天駐守，機構外不准吸菸逗留，中心內還有超過70個最新型的保全系統與監視器材，社區居民也將擁有直接與機構24小時聯絡的電話號碼，遊民關懷中心還會成立社區委員會，定期就安全問題開會檢討。

亞裔 低收入 租金

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