東百老匯91號建「遊民避風港」 400多華人上街抗議

400多人聚集在東百老匯91號前抗議，反對建遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市府預計在曼哈頓華埠 東百老匯 91號設置「遊民避風港」(Safe Haven)，遭到社區反對；1日多個華人社團、400多人上街遊行 抗議，認為市府和負責提供語言及外展服務的亞洲人平等會，在選址時完全未告知社區，擔心該設施將為華埠社區帶來負面衝擊，打算抗爭到底。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

示威遊行由美國福建同鄉會、美國福建公所、美國長樂公會、美國福建會館等社團主辦，數百民眾聚集在東百老匯91號前抗議，大喊「反對遊民收容所」、「保衛家園、抗爭到底」，隨後抗議隊伍又步行到在一個街區外的亞平會門口抗議。

反對者認為，華埠周邊已經有五個戒毒所、遊民收容所，東百老匯91號附近有六所學校、多個做為年長者聚會場所的社團，如此選址將會對社區造成巨大危害，同時亞平會在曼哈頓第三社區委員會上，聲稱已經與社區、小商家充分溝通，但事實上附近商家和社區直到11月才得知該事，批評過程未公開透明。

由反對遊民避風港者組織的「關注東百老匯委員會」，委員之一的王鏑表示，疫情之後遊民愈來愈多，而居民也並非反對加設相關設施，但這些人需要好的環境、治療、服務，選在華埠的確不合適。

對於遊民避風港未來將成立可提供家庭醫生、牙醫、眼科與腳科的聯邦核準健康中心(FQHC)，王鏑說，華埠社區是全紐約市診所最密集的社區之一，共有400多間診所，「華埠社區缺的不是醫療，而是住房。」

遊民避風港斜對面就是東百老匯「怡東商場」，商場經理陳Terry也到場支持社區抗議，他表示華埠是觀光社區，小商家主要靠觀光客為收入，若再有遊民相關設施將產生負面影響，進而嚴重影響社區的商業經濟發展；身為父親的他，同樣也擔心設施太靠近學校，帶來治安隱患。

抗議者表示，將積極與民選官員聯絡，希望能夠開啟與市府和相關單位溝通，從有數據證明的事實來討論在東百老匯設置遊民避風港的合理性。

據了解，位於東百老匯91號的遊民避風港項目，市府預計買下現址「金匯大酒店」，整個項目共計將花費3億3800萬元，為120名遊民提供平均為期一年的長期住宿與全面化健康管理，預計於2023年6月開始營運至2053年。