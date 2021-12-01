疫情拉警報 中華公所攜手亞美醫協 為社區接種補強針
年底節日季到來，但隨著變種病毒Omicron的來勢洶洶，疫情再度拉警報；州長辦公室、州醫療衛生廳、紐約中華公所與亞美醫師協會(CAIPA)、多個團體組織合作，訂於12月3日(周五)在曼哈頓華埠中華公所為民眾接種輝瑞、莫德納補強針，專家表示，雖對新變種病毒認識仍有限，但疫苗仍有保護力，建議民眾接種。
中華公所顧問、前主席蕭貴源表示，變種病毒傳染力高，但接種疫苗後可以降低病毒感染風險，保護自己與親友安全，也能夠盡快振興華埠。
州長辦公室亞太裔事務主任范小江說，華埠年長者眾多，社區補強針接種也相當踴躍，此次再度為社區接種補強針，居民不需舟車勞頓外，也有語言相關服務。
亞美醫協首席醫療執行長吳佩詩說，目前對變種病毒Omicron認知有限，但疫苗仍有保護力，根據過去經驗，年底聚會多、病毒傳染機率也增高，雖然是否會出現像去年冬天疫情攀升的情況不得而知，但民眾配合持續接種疫苗和補強針、保持社交距離、戴口罩、減少聚會等，就能有效控制疫情。
3日的接種活動將從上午10時至下午4時，在勿街62號中華公所舉辦，民眾須年滿18歲、攜帶有效證件、疫苗卡，以及醫保卡等前往接種；可事先線上預約或直接到場接種，預約網址為https://bit.ly/3lo3Cw9，或也可於1日起上午10時到下午4時之間，到中華公所請志工協助預約。
此次活動還要感謝州長副幕僚長孫雯，以及協辦單位，民泰健保、華埠共同發展機構、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、美國福建同鄉會、美國華人餐飲協會、美國華裔酒店協會以及美國林則徐基金會等協助。
上一則
綜合性優質醫療服務進入移民社區仁德醫生艾姆赫斯特醫療中心開張
下一則
FB留言