疫情拉警報 中華公所攜手亞美醫協 為社區接種補強針

州長辦公室、中華公所、亞美醫協及多個機構合作，將於3日在社區為民眾接種補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)

年底節日季到來，但隨著變種病毒 Omicron的來勢洶洶，疫情再度拉警報；州長辦公室、州醫療衛生廳、紐約中華公所與亞美醫師協會(CAIPA)、多個團體組織合作，訂於12月3日(周五)在曼哈頓華埠 中華公所為民眾接種輝瑞、莫德納補強針，專家表示，雖對新變種病毒認識仍有限，但疫苗 仍有保護力，建議民眾接種。

中華公所顧問、前主席蕭貴源表示，變種病毒傳染力高，但接種疫苗後可以降低病毒感染風險，保護自己與親友安全，也能夠盡快振興華埠。

州長辦公室亞太裔事務主任范小江說，華埠年長者眾多，社區補強針接種也相當踴躍，此次再度為社區接種補強針，居民不需舟車勞頓外，也有語言相關服務。

亞美醫協首席醫療執行長吳佩詩說，目前對變種病毒Omicron認知有限，但疫苗仍有保護力，根據過去經驗，年底聚會多、病毒傳染機率也增高，雖然是否會出現像去年冬天疫情攀升的情況不得而知，但民眾配合持續接種疫苗和補強針、保持社交距離、戴口罩、減少聚會等，就能有效控制疫情。

3日的接種活動將從上午10時至下午4時，在勿街62號中華公所舉辦，民眾須年滿18歲、攜帶有效證件、疫苗卡，以及醫保卡等前往接種；可事先線上預約或直接到場接種，預約網址為https://bit.ly/3lo3Cw9，或也可於1日起上午10時到下午4時之間，到中華公所請志工協助預約。

此次活動還要感謝州長副幕僚長孫雯，以及協辦單位，民泰健保、華埠共同發展機構、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、美國福建同鄉會、美國華人餐飲協會、美國華裔酒店協會以及美國林則徐基金會等協助。