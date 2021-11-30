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2021國家藍帶學校 日落公園310小學首次入榜

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園華裔學生占八成的公立310小學上榜國家藍帶學校。（谷歌地圖截圖）
日落公園華裔學生占八成的公立310小學上榜國家藍帶學校。（谷歌地圖截圖）

聯邦教育部不久前公布2021年(National Blue Ribbon Schools)上榜名單，紐約市華裔移民集中的學區大放異彩，除了華裔與韓裔學生占60%的皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)26學區74初中外，華裔學生占八成的布碌崙(布魯克林)8大道公立310小學，也憑藉較高學術表現，首次入選藍帶學校名單。

「國家藍帶學校」獎專注於表彰整體成績突出，或在縮小不同學生成績差距方面取得顯著進步的公立和私立中、小學，肯定教育工作者、家庭和社區在創建安全、受歡迎的學校中所付出的辛勤工作，是每所學校努力的目標。

每年最多可提名420所學校，由教育部向各州、哥倫比亞特區、波多黎各(Puerto Rico)、美屬維京群島(Virgin Islands)等地區的教育官員徵集提名，私立學校由美國私立教育委員會(CAPE)；根據教育部數據，2021年共有325所學校獲得藍帶學校榮譽。

今年紐約市共有六所學校上榜，分別為曼哈頓下城的公立234小學、290小學、41小學；布碌崙的249小學、310小學；以及皇后區的74初中。

74初中的華裔與韓裔學生占六成，而位於布碌崙9大道交62街的310小學更是擁有85%華裔為主的亞裔學生，是當地華裔新移民主要就讀的公校之一；該校華裔校長洪裕清(Yuqing Hong，音譯)稱，「我們學校大部分家長都是新移民，他們對孩子寄予了很高的期望。」

此外長島的納蘇郡、蘇福克郡共有六所學校入選「國家藍帶學校」，包括華裔學生最集中、有狀元學區之稱的傑瑞柯(Jericho)高中。

教育部 華裔 紐約市

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