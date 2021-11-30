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社區釘子戶流浪漢襲擊華婦 警方尚未控仇恨犯罪

記者張心／紐約報導
「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門口進行。（族裔聯盟提供）
「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門口進行。（族裔聯盟提供）

拿石頭砸傷61歲華婦馬桂英的33歲歹徒佩雷斯(Elisaul Perez)，是受害人居住社區的釘子戶流浪漢，因經常襲擊和怒吼路人而聞名；目前雖然被控一級與二級攻擊和非法持械罪，且市警仇恨犯罪工作組已介入調查，但歹徒尚未被控仇恨犯罪。

由華裔饒舌歌手China Mac(余嘉豪)發起的「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日仍在馬桂英昏迷的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)門口持續，「我的媽媽也61歲，她也住在皇后區，今天躺在裡面也有可能是她。」冒著寒風站立七小時的China Mac表示，希望大眾關注仇亞犯罪，也期望馬桂英可以早日康復。

居住在皇后區可樂娜北部38大道附近的馬桂英，26日上午8時在清掃寓所門口的人行道時，被佩雷斯用大石塊襲擊頭部導致顱內嚴重出血，一度性命危急。據居住地鄰居回憶，佩雷斯是附近經常出沒的流浪漢，總是落宿在馬桂英寓所附近的街道上，並且時常向經過的路人發動攻擊，「這個人很有問題，他總是尖叫，但我們周圍這樣的流浪漢著實不少。」

在攻擊了馬桂英的次日(27日)，佩雷斯被警方以襲擊(assault)和騷擾(harassment)拘捕，當日過堂時，被控一級與二級攻擊和非法持械罪；雖然該事件被警方懷疑是仇恨犯罪，但目前尚未以該罪名對其控罪，市警仇恨犯罪工作組還在進一步調查。

「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門...
「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門口進行。（族裔聯盟提供）
以華裔饒舌歌手China Mac為首的「沉默堅守(Silent Stand-In...
以華裔饒舌歌手China Mac為首的「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門口進行。（取自China Mac Instagram）
「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門...
「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，29日繼續在艾姆赫斯特醫院門口進行。（族裔聯盟提供）

仇恨犯罪 皇后區 8大道

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