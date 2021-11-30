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反對亞裔細分法案 網上近5000人參與連署

記者顏嘉瑩／紐約報導
反對亞裔細分法案在網路上的連署，在短時間已經蒐集到超過4700個簽名。(記者顏嘉瑩/攝影)
反對亞裔細分法案在網路上的連署，在短時間已經蒐集到超過4700個簽名。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞裔細分」人口數據統計法案目前已在紐約州參、眾議會通過，待州長霍楚(Kathy Hochul)後施行，不過該法案遭到亞裔社區反對；日前由亞裔父母平等聯盟(Coalition of Asian Parents for Equal Rights)在網路上發起的反對連署，截至29日已經收集到4700多個簽名，呼籲霍楚與社區站在同一陣線，共同反對法案。

該法案允許州府將亞裔再細分成各族裔，不再以群體概括歸入同一類別，亞裔父母平等聯盟在連署網站上表示，亞裔相較於其他族裔已經是少數群體，社區的聲音很難讓政府或相關機構聽到，作為少數群體中的更少數，州府不應該再將亞裔畫分為超過24個甚至更小的群體，「這將進一步邊緣化亞裔的聲音，成為更容易受歧視的目標。」

連署書中也提到，亞裔在紐約市約占人口12%，屬於最貧困的社區，但獲得來自市府的相關撥款僅不到2%，若再將人口細分，政府資源分配的差異，則將在不同民族內製造分歧，導致互相競爭。

除了憂心亞裔將因為法案被分化，亞裔父母平等聯盟還提到，細分的數據容易被濫用並造成危險；連署書中提到，政府計畫挑選出某些群體，來蒐集特定種族、民族和國籍的數據，對於亞裔，從二次世界大戰日裔美國人被送往集中營、1882年的排華法案等創傷，到近日自疫情以來，反亞裔仇恨犯罪數字在全美攀升，以及教育議題中，種族數據被用來激起群體的不滿等問題，都讓這些數據，在未來容易成為其他議題上發揮的實證。

對於政府僅針對亞裔細分，連署書提到，其他像是非洲裔、西語裔、歐洲裔或是其他多族裔的美國居民，都未有類似的細分法案，而政府僅針對亞裔這個少數群體，實為種族歧視。

不過該法案支持者則認為，將亞裔細分後，政府將更能根據數據，均勻分配資源，同時打破亞裔美國人富有的刻板印象。

細分亞裔的相關法案自2011年至今曾多次被提出，不過前州長葛謨(Andrew Cuomo)2019年否決，認為會加重財政負擔和運作複雜性；霍楚為第二位考慮簽署的州長。

亞裔 美國 霍楚

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