紐約客談／細分下的亞裔 是競爭關係還是共存共榮

紐約州的亞裔 細分法案只待州長簽署後立法，不過在華裔社區卻對法案有兩種不同的聲音，支持與反對兩派揪著相同的點，卻有完全不相同的意見，不過雙方的目的都是為了替亞裔群體爭取到最大的利益、發出最大的聲音，究竟細分下的亞裔是競爭關係還是共存共榮？

根據亞美聯盟(Asian American Federation)數據統計，在過去13年中，亞裔美國 人組織取得的紐約市 資金僅占3.1%，不過紐約市的亞裔人口卻占全市的12%，資源未按照人口占比平均分配，而造成該現象的原因，亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)認為，是由於「模範少數族裔迷思」(model minority myth)將亞裔美國人和太平洋島民描繪為成功族群，過分強調富人、忽略低收入者導致。

另有報告分析紐約市公立醫院數據發現，若將亞裔細分，疫情爆發前三個月，南亞裔病毐檢測陽性比例達30.8%、住院率54.7%，在亞洲人中最高；華裔陽性比例和住院率低於南亞裔，但死亡率最高；若有完善數據，在疫情爆發早期的防疫行動，或許能更快速。

反對細分法案的群體，除了擔心數據會分化亞裔的團結外，還會分散政府的資源分配；不過若將亞裔細分後，政府才能更準確將市府100%的資金分配，而非再以那3.1%，細分給分出來、不同民族的群體，日後也能夠共享資源。

亞裔因人口結構的不同而造成經濟、教育、語言、文化上的巨大差異，若有亞裔細分的完善數據，或許更可打破外界對亞裔的迷思。

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