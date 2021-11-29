RFK大橋攔檢可疑車輛被撞 州警開槍

州警在RFK大橋攔截被盜車輛時，向企圖逃逸的盜車賊開槍。（abc7視頻截圖）

感恩節長周末最後一天回城的市民，見證了發生在RFK大橋(Robert F. Kennedy Bridge)的驚險一幕；28日下午12時50分，當州警和三區橋梁暨隧道管理局(Triborough Bridge and Tunnel Authority)警察 試圖攔截一輛疑似被盜的車輛時，盜車賊突然倒車向警方快速撞去，一名州警見狀立刻向歹徒多次開槍射擊，但並無人員傷亡，逃逸後的盜車賊，晚些時候在哈林區(Harlem)被捕。

市警消息人士透露，一名2021產Acura汽車的車主於27日發現車輛失蹤，之後通過手機 應用程序追蹤到車輛所在於布朗士(Bronx)某地，並坐車跟蹤失蹤車輛；當車輛向RFK大橋駛入時，車主向三區橋梁暨隧道管理局報案，該局隨後通知了州警。

下午12時50分，當警察包圍被盜車輛時，盜車賊突然倒車向警察撞去，州警立刻開槍進行了多輪射擊，但並未擊中任何人。警方表示，之後該州警因腿部受輕傷，被送往皇后區 艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)救治。

盜車賊趁機飆車逃逸，但不久後在曼哈頓哈林區140街交Adam Clayton Powell大道被警方攔截，兩名分別為17歲和

市警表示，17歲嫌疑人的身發分因未成年而不能公開，但他因涉嫌魯莽駕駛被盜車輛被捕；另一名歹徒確認為Josue Viorato，他在本月8日因盜竊一輛新款寶馬車而被捕；當時車主應用手機應用程序，從皇后區追蹤被盜車輛到布碌崙(布魯克林)，警方追趕Josue Viorato時，他還曾試圖開車碾壓一名警察，但並未成功。

預計Josue Viorato在2022年1月19日，為28日的案件出庭。