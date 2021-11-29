「遠近之間」音樂會 琵琶與室內樂激盪

「中華風韻」系列音樂會「遠近之間」，28日在曼哈頓林肯中心演出。(記者顏嘉瑩/攝影)

「中華風韻」系列音樂會「遠近之間」，28日在曼哈頓林肯中心演出，由琵琶大師吳蠻攜手林肯中心室內樂協會的多位國際頂尖藝術家，以東西方樂器激盪，為紐約 觀眾在節日季帶來一場獨特的中國 風音樂會。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

音樂會匯集了八名中美音樂家，包括曾五次獲得格萊美「最佳演奏」和「最佳世界音樂專輯」獎提名的琵琶演奏家吳蠻，以及來自林肯中心室內樂協會的鋼琴家Gilles Vonsattel、小提琴家陳思蕾和Kristin Lee、中提琴家Paul Neubauer、青年大提琴家何思昊、長笛演奏家Tara Helen O'Connor、單簧管演奏家David Shifrin，演繹包括譚盾、葉小綱、陳怡、周龍等當代中國作曲家的室內樂。

為了呈現音樂會多元且兼具傳統與當代交融的特色，兩部為琵琶與弦樂四重奏所作的作品，分別為作曲家葉小綱的「梔子花」與譚盾的「琵琶與弦樂四重奏協奏曲」；兩部作品都將東西方元素巧妙融合，展現了中國樂器琵琶與西洋弦樂生動的「對話」。

演出中，令聽眾驚艷的還包括作曲家周龍和陳怡的作品；周龍的作品多從中國古典詩詞、神話傳說中獲取靈感，他也是首位獲得國際大獎普利策音樂獎的華裔音樂家；陳怡創作的「西南小曲三首」，則融入了景頗族、彜族、苗族的音樂元素，其中傳統吹奏樂器「勒絨」、景頗族口弦、巴烏以及苗族的葫蘆笙等樂器的演奏，和彜族民歌「阿詩瑪」精華，在樂曲中明顯可見，也讓紐約聽眾感受到來自中國少數民族的音樂。 「中華風韻」系列音樂會「遠近之間」，28日在曼哈頓林肯中心演出。(記者顏嘉瑩/攝影)

中國駐紐約總領事黃屏為演出發來賀詞；他表示，音樂是連接人們心靈的橋樑，可以拉近彼此距離、增進相互了解，中美藝術家聯袂演出，以中西合璧的音樂呈現方式，將為紐約觀眾帶來中國人民的美好祝願，也帶來耳目一新的獨特音樂體驗。 「中華風韻」系列音樂會「遠近之間」，28日在曼哈頓林肯中心演出。(記者顏嘉瑩╱攝影)

這場音樂會由中國對外文化集團有限公司打造，此前舉辦的「東西之間」交響音樂會，為該品牌疫情 後首次舉辦實體演出，吸引了近2000名觀眾到場觀看；28日的「遠近之間」音樂會，則繼續延展音樂版圖，探索當代中國室內樂，兩場音樂會體現東西方文化比較融合，為因疫情無法返鄉的海外華人演奏溫暖鄉音，同時也向美國觀眾展示全球化之下的當代中華藝術之美。