班克斯 料獲亞當斯任命教育總監

亞當斯的教育政策幕僚班克斯，預計將在新一屆市政府擔任教育總監。（班克斯提供）

知情人士透露，候任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)最快將於本周任命其教育政策幕僚班克斯(David Banks)在新一屆市政府擔任教育總監 。

華爾街日報報導，59歲的班克斯教育經驗豐富，曾一手創立六所公立學校，以服務教育資源稀缺的有色人種社區著稱，他從2009年起開始運營基金會，為其創立的公校提供支援和培訓；通常新市長上任都會更換教育總監，班克斯長期擔任亞當斯的教育政策顧問，被認為是新一屆教育總監的最合適人選，而亞當斯也曾表示將在未來幾日內宣布人選。

不過，也有其他知情人士說，亞當斯也有可能直接任命班克斯擔任主管教育的副市長，或其他更高級的教育相關崗位。

紐約市擁有全美規模最大的公校系統，每年掌握預算多達380億元，教育總監的職責包括建立和執行教育政策、維護社區關係與公校教師體系的關係等；如果班克斯上任，他不但有機會使用聯邦救濟款，但也將面對學生出勤率和入學率下降等問題；此外，亞當斯強調將擴大資優班項目(Gifted and Talented)，同時又要增加弱勢社區的教育資源，班克斯將如何操作，令人期待。

班克斯去年6月就曾參加現任市長白思豪(Bill de Blasio)組建的學校重開顧問委員會，當時就曾警告紐約市可能面臨教師短缺，因此反對削減開支，強調許多來自學校的反饋都被市府忽略；去年白思豪政府推遲學校重開，班克斯稱白思豪「沒能預見顯而易見的事實」，「因為有些事情四個月前就本應預見到」，但卻一直沒有解決。

不過，班克斯與白思豪在教育理念上有許多共同點；例如，班克斯認為，增加教育資源和社會服務，有助於幫助弱勢社區的學生成功；市立大學布碌崙學院教育系教授布龍菲爾德(David Bloomfield)表示，儘管班克斯上任後將有一個學習過程，但他的背景非常適合教育總監一職；他說，班克斯在教育界的經歷，讓他與教育局人員保持良好關係。