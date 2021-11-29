蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

長島國會眾議員蘇奧齊(右)婉拒亞當斯(左)的紐約市副市長邀請，預計將參選州長。（蘇奧齊提供）

候任紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)此前表示，希望邀請他的長期政治盟友、長島國會眾議員 蘇奧齊(Tom Suozzi)擔任副市長；但蘇奧齊日前婉拒，認為他繼續競選民代對紐約市更有利，他可能將在未來幾日內宣布競選紐約州長。

亞當斯11月20日曾明言，正在邀請蘇奧齊擔任副市長；蘇奧齊27日通過推特婉拒這項提議，「我將盡我所能幫助我的朋友亞當斯以及紐約市民取得成功；經過與家人的討論，我相信對我而言，幫助亞當斯和紐約市的最好方式是競選民代崗位，我將在未來幾日內宣布對未來計畫；謝謝亞當斯！」

蘇奧齊曾在紐約市長初選時背書亞當斯，上周也曾表示「正認真考慮亞當斯的邀請」；他當時說，「亞當斯希望我幫助他應對紐約市面臨的挑戰，我受寵若驚，這是我們友誼的表現，也是對我能力的信任，因為我知道如何去協助管理一個大政府、完成任務、解決問題。」

蘇奧齊曾於2005年當選長島納蘇郡郡長，四年後競選連任失敗；他也曾於2006年參選紐約州長，但在民主黨初選中敗給前州長思必策(Eliot Spitzer)；2016年，蘇奧齊當選國會眾議員，連任至今；他此前曾表示將在本月底決定是否參加2022年州長競選，如果勝選，他也能做完餘下一年的國會眾議員任期。

不過，蘇奧齊若競選州長，將在民主黨初選面臨激烈競爭；目前現任州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市公益維護人威廉姆斯((Jumaane Williams)均已宣布參選，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也可能參選；根據此前民調，霍楚、詹樂霞的支持度排在前兩位。