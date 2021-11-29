防歧視 紐市可望首叫停人工智慧招聘

市議會通過法案，要求禁止全市雇主採用人工智慧等自動化招聘工具篩選員工，以避免歧視；圖為紐約市一場就業博覽會。(路透)

市議會日前高票通過法案，要求禁止全市雇主採用人工智慧 等自動化招聘工具篩選員工，除非該組織能通過第三方審計機構的年檢，表明並未在招聘環節有種族、性別等歧視 傾向；目前該法案已經得到市長白思豪的支持，若順利生效，會在亞當斯任期內的2023年開始施行。

隨著人工智慧技術的興起，越來越多企業開始將新技術融入到招聘環節，以期用大數據算法等模式快速篩簡歷、檢測視頻面試、評級候選人問卷等，憑藉對寫作和口述的快速分析，提高企業選拔新員工的效率和精準度。目前在全紐約，無論是街頭快餐店還是華爾街投資銀行，都在廣泛採用人工智慧招聘技術。

「這是一項跨時代的創新，但若缺乏透明度，會產生很多危害。」遊說市議會設立該項法案的新創企業Pymetrics首席執行官波利(Frida Polli)表示，他的公司致力於開發招聘遊戲，以在線評估員工技能，很早就設置了相應的防歧視監管系統。

但是該法案仍舊遭受不少人工智慧專家和科技人權人士的質疑，擔心聯邦監管機構最終只會設定出不夠格的審查準則，不僅難以遏制偏見，還會阻礙相關技術的創新。「願意監管歧視是很好的，問題在於目前市府關於審計的具體標準還是模糊的。」非營利研究組織「民主科技中心」指出，該法案只關注種族和性別歧視，而忽略了同樣普遍的年齡和殘疾偏見。

紐約大學 人工智慧責任中心主任Julia Stoyanovich也表示，他們懷疑對人工智慧進行歧視審計的可行性和有效性，「市議會的法案好處在於，藉此讓市民們知道了，原來他們的簡歷是被機器而非真人篩選的。」她也預測，未來這種監測壓力將落在人工智慧招聘工具開發商身上，他們在一開始就要創造出符合非歧視標準的產品。

亞馬遜公司多年前就曾放棄使用某人工智慧招聘工具，因為發現該產品更偏愛選拔男性擔任技術職位；這也反映出該技術的致命短板，即篩選員工依舊的算法標準，是與雇主現有的員工群進行對比，人工智慧因此會選出背景最相似的人選。

目前最受雇主歡迎並在相關市場占有率最高的人工智慧招聘工具HireVue，本周發表聲明表示，歡迎立法要求所有供應商都達到HireVue從創立之初就支持的高標準。

大紐約商會執行總裁Helana Natt說，「我們認為該法案不會成為雇主的負擔，因為這種透明公開是必要的；雇主需要知情招聘工具在使用他們的算法和數據，雇員要知道是人工智慧在選擇他們。」