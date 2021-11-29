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聲援賓州「杜絕霸淩」 福建同鄉會30日同步遊行

記者顏嘉瑩／紐約報導
福建同鄉會訂於30日在曼哈頓華埠舉辦集會遊行，聲援費城華社，共同反霸凌。(記者顏嘉瑩／攝影)
福建同鄉會訂於30日在曼哈頓華埠舉辦集會遊行，聲援費城華社，共同反霸凌。(記者顏嘉瑩／攝影)

日前在賓州東南捷運(SEPTA)發生一起仇恨亞裔暴力案，18歲的華裔女高中生見義勇為卻遭到四名非洲裔女高中生毆打，引起全美華人社區關注與撻伐，為此賓州華社訂於30日(周二)舉辦「杜絕霸淩」反對種族歧視遊行；為聲援賓州同胞，美國福建同鄉會也將於同日在曼哈頓華埠同步舉辦遊行，聲援費城社團為受害學生伸張正義。

福建同鄉會鄭思祺表示，該起案件備受全美各地的華人關注，「人人生而平等」是美國的立國原則之一，也是美國憲法的重要內容；他說，華人應當要和所有的人一樣受到尊重，亞裔的命也是命，不能被隨意誹謗，更不能被任意覇淩。

福建同鄉會訂於30日在曼哈頓華埠舉辦集會遊行，聲援費城華社，共同反霸凌。(記者顏...
福建同鄉會訂於30日在曼哈頓華埠舉辦集會遊行，聲援費城華社，共同反霸凌。(記者顏嘉瑩／攝影)

鄭思祺說，華人受到欺負的事件在新冠疫情之後愈來愈多，在美國華人移民逐年增加的情況下，若狀況不改善，下一代將很難在主流社會上立足，為此亞裔更必須團結一致，互相呼應，共同反對種族歧視以及仇恨犯罪，以維護自己的合法權益，不當二等公民。

費城華社訂於30日上午11時在當地舉辦大遊行，為了支持華人團結發聲、共同聲討並譴責霸凌，福建同鄉會將在同日上午11時，於華埠林則徐廣場同步舉辦大遊行，為子孫後代在美有個平等的學習生活環境而堅決抗爭。

日前四名非洲裔女高中生在費城地鐵列車上，辱罵並毆打三名亞裔男高中生，18歲的華裔女學生盧Christina上前勸阻，想要保護三名低年級的男學生，卻遭到四名女高中生暴打在地，左眼被打得紅腫出血；當地警方目前以種族歧視犯罪進行調查。

華人 種族歧視 遊行

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