抗議建遊民收容所 4僑團12．1東百老匯示威

四個福建社團28日宣布，將於12月1日舉行示威遊行，反對市府在東百老匯91號設置遊民收容所。(主辦方提供)

紐約市 府計畫再在曼哈頓華埠東百老匯 91號設置遊民收容所，加上其他兩處同樣在計畫中的選址，華埠社區將再新增三個遊民收容所；對此多個福建社團28日宣布，將於12月1日(周三)在東百老匯舉行示威，同時也將成立「關注東百老匯委員會」以團結社區力量，共同向當局表達不滿。

28日由美國 福建同鄉會、美國福建公所、美國長樂公會及美國福建會館等四個社團召開會議；福建同鄉會鄭思祺表示，在遊民人口增加的情況下，紐約市必需要新增收容所以解決遊民問題，「但很多時候，政府卻將大量負面設施推向低收入社區、有色人種社區和移民社區」，他提到，華埠社區在城區監獄、三個戒毒所和四個收容所等問題下已經不堪負荷、打擊經濟，如今政府還要再加設一個收容所。

鄭思祺質疑，市府的選址為針對移民社區，認為社區不懂英文，無法團結對抗，因此希望藉由12月1日的遊行示威，向市府表達社區的團結與不滿。

現址為「金匯大酒店」的東百老匯91號，被市府計畫將做為遊民收容所。(記者顏嘉瑩／攝影)

福建公所主席鄭德良則提到，在東百老匯91號附近有不少商鋪、社團以及學校等，其中社團有不少長者會員每日聚會，另外幼稚園、小學也都在三條街的範圍內，若再建起遊民收容所，將對社區和居民影響深遠。

福建會館主席陳昭銀說，遊民問題通常伴隨著心理健康與藥物濫用等，但就目前所知，東百老匯91號並不會提供心理健康項目，未從根本解決問題，「政府只是把一個問題，從別處搬到東百老匯來。」

長樂公會主席盧建順則批評，參與市府計畫的亞洲人平等會，在此前並無協助擔任政府及社區橋梁，附近的居民、商家對於設置遊民收容所毫不知情。

新成立的「關注東百老匯委員會」，委員之一的鄭時甘和蘇煥光認為，社區應該要共同站起來反抗該選址，同時要求民選官員與社區站在同一陣線，反對收容所計畫。

反對東百老匯91號遊民收容所的示威遊行，訂於12月1日中午12時舉行，歡迎民眾到場聲援。