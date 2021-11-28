我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

8大道4層公寓火災25人無家可歸 疑底層華人燒臘店釀禍

記者顏潔恩╱紐約報導
面向62街一側的住戶單位被燒得最嚴重。(記者顏潔恩/攝影)
面向62街一側的住戶單位被燒得最嚴重。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一棟四層公寓27日早晨發生二級火災，狂風導致火勢快速蔓延，多個住戶單位被燒毀；消息指出，火源由底層的華人燒臘店廚房傳出，但引發火災的具體原因未明，火災造成至少25人無家可歸，住戶大多為華人。

火警警報於27日早上7時30分左右響起，發生在日落公園8大道6201號的一間住宅和商店結合的公寓內；該棟公寓座落在角落間，火勢爆發不久後隨著狂風向東蔓延，導致面向62街的一整排住戶單位燒得最嚴重。

8大道一棟四層公寓27日早晨發生二級火災。(記者顏潔恩╱攝影)
8大道一棟四層公寓27日早晨發生二級火災。(記者顏潔恩╱攝影)

樓上三層的窗戶不停冒出濃濃黑色濃煙，空氣中也有濃烈的燒焦味，從數街以外就能聞到；後來火勢逐漸蔓延到面向8大道的樓上單位，多名消防員出動五條水管和雲梯救火，並一一砸破窗戶展開救援，近兩小時後，早上9時10分，火勢終於取得控制。

市消防局表示，一名消防員衝入樓內救出受困的住戶時遭遇輕傷，所幸無大礙，住戶也疏散至安全區域，沒有居民受傷；目前美國紅十字會(American Red Cross)已介入提供服務，幫助至少25名災戶尋找暫時的住所，市樓宇局(DOB)專員也在公寓門口張貼「Vacate」海報，未透露災戶何時能重返家園。

火災發生數小時後，多名華人災戶陸續回到公寓拿走沒有被燒毀的物品，從破碎的窗戶中可看到災民在房間內整理殘留的物品，神色非常苦惱；一名廣東籍男性災民指出，火勢很有可能是從公寓底層的「香港仔小炒」店的廚房傳出，但至於如何引發火災便不得而知，當局也還在調查中。

他說火災發生時，自己並不在家，是工作返家時才發現公寓被燒；看到許多物品都被「燒得差不多了」，感到異常無奈，在找到新住處以前只能暫居朋友家。

火災後餐館的多名員工也紛紛將店內還沒被燒毀的價值物品，搬上貨車帶走，從店門口就能看到裡面地上一片狼籍，全是東西被燒毀殘留下的灰燼；對於火災如何發生，員工們都拒絕回應，表示並不清楚狀況。

火災發生數小時後，陸續有災民重返現場取物品。(記者顏潔恩/攝影)
火災發生數小時後，陸續有災民重返現場取物品。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 華人 日落公園

上一則

亞裔女長島被撞死 警追逃逸肇事司機

下一則

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

延伸閱讀

8大道四層公寓突發火災 疑源自底層華人燒臘店

8大道四層公寓突發火災 疑源自底層華人燒臘店
亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸

亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸
黃酒廠失火醉倒池魚 網：料酒省了…

黃酒廠失火醉倒池魚 網：料酒省了…
佯稱以物換物 鴛鴦大盜劫華翁金項鍊

佯稱以物換物 鴛鴦大盜劫華翁金項鍊
布碌崙5大道聖誕樹 27日下午6點亮燈

布碌崙5大道聖誕樹 27日下午6點亮燈

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（取自視頻截圖）

封鎖紐約大橋開派對 亞當斯痛批鬧事者將嚴辦

2021-11-22 16:26

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增