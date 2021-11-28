康尼島棧道擬改用塑膠板 居民嗆聲

市府計畫改造康尼島木質棧道，採用塑膠板材。（本報檔案照）

市公園局準備重建康尼島 的海邊棧道，擬將2.7哩長的硬木棧道全部換成使用再生塑膠製成的板材，為此市府撥出1億1400萬元預算，包括打下支撐新棧道的水泥樁，以及安裝兩側護欄等設施。但重建計畫遭到當地部分居民嗆聲，候任市長亞當斯 (Eric Adams)多年前也曾表示，反對任何棧道改造計畫。

康尼島棧道的重建計畫反映出紐約市 的環保雄心，從彭博到白思豪兩屆政府都發誓，要減少建築用材對熱帶雨林硬木材料的依賴。來自熱帶地區的硬木在紐約隨處可見，包括公園長椅、布碌崙大橋人行道和地鐵軌道的枕木等，都顯示紐約是全球熱帶硬木的主要用戶。

但市公園局發言人表示，康尼島棧道的重建計畫仍在推敲細節，棧道表面選用何種材料尚未最終確定。

當地居民擔憂，棧道改造工程可能對歷史遺跡造成破壞，公園局此前在對棧道進行加固維修時，準備在部分地段安裝塑膠板和水泥樁，都遇到了抗議聲音。

時任布碌崙(布魯克林)區長的亞當斯2015年曾發誓將抵制棧道改造工程，說「木質棧道可迴響歌聲，但水泥棧道不能。」如今即將擔任紐約市長的亞當斯對他當年的表態是持何種態度，其發言人沒有回應。

康尼島棧道的木材是產自巴西的樹種，質地堅硬而抗腐蝕，但大量砍伐導致亞馬遜的熱帶雨林遭到破壞，而且硬木樹種的價格近年來也大幅飆升。

要求保留硬木棧道的人認為，公園局的塑膠棧道計畫只考慮到經濟實惠，選區覆蓋康尼島的市議員崔馬克(Mark Treyger)要求市府改用其他硬木，包括國產品和其他南美木材，但被回絕。崔馬克說，「市府稱其他硬木缺貨，但其實不缺。」

公園局曾對布萊頓海灘(Brighton Beach)的部分棧道進行維修，在前期評估時進行過比較，認為無論是國產還是熱帶地區的硬木，其成本與壽命都不如塑膠材質和水泥。水泥價格最低而且耐久，再生塑膠與木製品的美感相似，但使用壽命更長。

康尼島居民對棧道年久失修有怨言，說常有釘子露出、木板缺失和路面不穩；崔馬克說，公園局的車輛常在棧道上行駛是原因之一，而且在今年以前，公園局一直沒有維修棧道的全職木匠。