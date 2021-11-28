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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

候任共和黨籍皇后區市議員 拒透露是否接種疫苗

記者牟蘭╱紐約報導
帕拉迪諾拒絕透露自己是否接種新冠疫苗。(取自帕拉迪諾推特)
帕拉迪諾拒絕透露自己是否接種新冠疫苗。(取自帕拉迪諾推特)

本月普選中，以387票優勢勝出的第19選區市議員共和黨籍候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)，27日在採訪中表示，她拒絕透露自己是否接種新冠疫苗，更不會要求員工日後出示接種證明，批評市府的強制接種令。

根據「紐約郵報」27日報導，帕拉迪諾表示，無論在任何情況下，她的員工都不需要透露自己是否接種證明，「強制接種令如果繼續進行，我的辦公室會用各種方法保護他們以及所有紐約居民的自由」。

報導中指出，帕拉迪諾的友人稱，她尚未接種；對此，67歲的帕拉迪諾拒絕回應她是否接種疫苗，稱這是「自己與醫生間的私事」；若上述報導屬實，她將成為明年市議會的51位成員中，唯一一位已知還未接種的市議員。

帕拉迪諾批評市府的強制接種令，呼籲候任市長亞當斯(Eric Adams)取消這項命令，「這個命令適得其反，對紐約的經濟造成負面影響，並在社會上造成分裂」。

市議會代行政主任戴維斯(Charles Davis)8日在一封內部郵件中表示，所有的市府雇員都應接種疫苗，「所有在市政廳或市議員辦公室的工作人員都要在11月15日起提供接種疫苗的證明；包括市議長、市議員、市議會員工、市議員助理以及所有的實習生與志工」。

對此，代表史泰登島的共和黨市議員博萊利(Joseph Borelli)12日曾與帕拉迪諾溝通，向她「建議市議會的規定」，但表示最終的決定權仍在她自己，「我沒有任何意願強迫她接種；她通過選舉成為新任的市議員，這不會發生任何反轉」。

帕拉迪諾在今年的普選中，以387票擊敗政治老將、民主黨候選人艾維樂(Tony Avella)，當選成為新一屆市議會第19選區市議員，她的選區包括貝賽、大學點、小頸、道格拉斯頓與北法拉盛等亞裔聚集區。

疫苗 紐約 共和黨

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