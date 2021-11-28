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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

申請程序問題多 紐約10億租金補貼遲未撥出

記者顏潔恩╱紐約報導
申請程序頻出問題 紐約租金援助金遲未交到租客手中。（Getty Images）
申請程序頻出問題 紐約租金援助金遲未交到租客手中。（Getty Images）

為幫助新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，紐約州推出24億元的「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)，但消息指出，原本要撥款給這些住戶的近10億元，在他們遞交申請後都還未發出；州府對此回應，指住戶提供的紙本資料不夠齊全，成為遲未撥款的部分原因。

自6月1日開始，「緊急租金援助計畫」收到數十萬份申請，目前近10億元的款項還未分發；州府此前就強調，撥款只會預留給在9月截止日期前已遞交申請的人，不會接受新的申請，許多在審核階段的家庭，從遞交申請至今已過六個月，卻始終還沒拿到錢而感到焦慮。

臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)發言人法爾摩(Anthony Farmer)對此解釋，目前有8萬2000份申請者提交的資料不完整，其中三分之一的申請可追溯到6月份；另外出現的問題是，租戶與房主呈交的資料不相符，這讓直接支付給房東的救濟金一直無法發放。

針對這樣的情況，部分房東表示他們也無法從租戶那邊取得資料；一名布碌崙(布魯克林)房東Sharon Redhead表示，她共有六名租客拖欠5萬元租金，其中一人沒有向她提供申請號，只好尋求州府的協助，然而州府通過電腦生成的語音消息發音模糊，她未能聽清這串數字。

這導致整個程序的拖延，房東與租戶持續陷入困境，「這個援助計畫效率太慢，租客欠的錢只會愈來越多。」

法爾摩表示，州府曾依據租戶提供的號碼聯繫房東，也嘗試尋找其他方法聯絡上沒有回覆的人，並強調有足夠的人手完成所有的申請程序。

他說三分之二的申請只要遞交額外的文件就能獲得資金，雖未提供一個明確日期，但他說希望很快便能完成；剩下的申請因為資料不符或房東沒有創建網路帳戶，很有可能會繼續卡著，還不清楚會如何處理。

房東 租金 租客

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