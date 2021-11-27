8大道四層公寓突發火災 疑源自底層華人燒臘店

火災發生數小時後，陸續有災民重返現場取物品。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 一棟四層公寓27日早晨發生二級火災，狂風導致火勢快速蔓延，多個住戶單位被燒毀；消息指出，火源由底層的華人 燒臘店廚房傳出，但引發火災的具體原因未明，火災造成至少25人無家可歸，住戶大多為華人。

火警警報於27日早上7時30分左右響起，發生在日落公園8大道6201號的一間住宅和商店結合的公寓內；該棟公寓座落在角落間，火勢爆發不久後隨著狂風向東蔓延，造成面向62街的一整排住戶單位燒得最嚴重。

根據現場視頻，樓上三層的窗戶不停冒出濃濃黑色濃煙，空氣中也有濃烈的燒焦味，從數街以外就能聞到；後來火勢才逐漸蔓延到面向8大道的樓上單位，多名消防員出動五條水管和雲梯救火，並一一砸破窗戶展開救援，近兩小時後的早上9時10分，火勢終於取得控制。

市消防局宣布，一名消防員衝入樓內救出受困的住戶時遭遇輕傷，所幸無大礙，住戶也成功疏散至安全區域，沒有居民受傷；目前美國紅十字會(American Red Cross)已介入提供服務，幫助至少25名災戶尋找暫時的住所，市樓宇局(DOB)專員也在公寓門口張貼「Vacate」海報，未透露災戶何時能重返家園。

火災發生數小時後，多名華人災戶陸續回到公寓拿走沒有被燒毀的物品，從破碎的窗戶中可看到災民在房間內整理殘留的物品，神色非常苦惱；一名廣東籍男性災民指出，火勢很有可能是從公寓底層的「香港仔小炒」店的廚房傳出，但至於如何引發火災便不得而知，當局暫且也還在調查中。

他說火災發生時，自己並不在家，是工作返家時才發現公寓被燒；看到許多物品都被「燒得差不多了」，感到異常無奈，在找到新住處以前只能暫居朋友家。

火勢後餐館的多名員工也紛紛將店內還沒被燒毀的價值物品，搬上貨車帶走，從店門口就能看到裡面地上一片狼籍，全是東西被燒毀殘留下的灰燼；針對火災的發生，員工們都拒絕回應，表示並不清楚狀況。