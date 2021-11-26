紐約客談／虛假安全感 節後疫情恐再惡化

感恩節開始，美國 迎來假日季，隨著全國整體疫情 趨緩，疫苗和補強針接種數字穩定增加，人們對今年的假日期待值也持續走高；然而疫情根本還沒退，進入冬季全美單日確診新冠肺炎人數再次突破8萬，死亡人數也突破千人，如果大眾都在接下來的日子放鬆警惕，可以預見這些數字會在不久後繼續走高。

雖然接種數字仍在穩定上升，但根據本周數據，全國連續七天平均新增確診接近9萬5000人，比過去兩周增加33%，紐約市 府數據也顯示，紐約市七天平均日新增新冠病例已經突破千例。

數字並不樂觀，但人們在經歷了近兩年的防疫生活後，對回歸原本生活的盼望愈發強烈。

美國汽車協會(AAA)預計，今年感恩節有5340萬人出行，雖然因油價飆升及通膨等因素，感恩節出行的花費大幅提高，但飛行乘客仍逼近疫情前水準。

除了美國境內出行人數大幅增加，前往歐洲旅行人數也比此前大增，然而歐洲目前已再度淪為疫情中心，美國疫情也很可能再次加劇。

由於有了疫苗加持和保障，紐約市衛生局已經表示感恩節活動和聚會可照常進行，更給了希望與家人正常團聚的人們心理安慰，然而，雖然大家急切希望與家人團聚共度美好假日的心情可以被理解，但出行和團聚仍應該小心，旅行或聚會前後都應進行核酸檢測，不要因接種疫苗而產生「虛假安全感」，否則全美可能再次出現去年節日後疫情數字大幅度增加的情況，雖然在疫苗保護下住院人數可能不會顯著上升，但會給防疫帶來更多工作。