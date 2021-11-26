華男外賣郎「反殺」後生活陷困境 搬家防報復

華男向車內搜索財物的歹徒開槍射擊。（監控視頻截圖）

20日晚間開槍「反殺」三名非裔持槍歹徒搶劫的費城華男 外賣郎，經事件曝光後生活遭遇巨大轉變；根據知情人士爆料，目前該華人因住址被曝光，導致家門口經常有不明人員徘徊，當事人為了保護妻子和兩名年幼孩子的安全，不得不離開原居住地，搬到其他地方租房生活，以免遭到報復；事件中涉及的車輛，也已被警局拖走，留作證據進行進一步調查。

知情人士表示，因為當事人靠開Uber網約車養家，現在車子不在就失去了唯一的收入來源，加上本身就背負的房貸、子女教育開支、家庭生活費等開銷，導致原本不富裕的生活變得更加艱難，未來更是擔心是否會因此案官司纏身。

根據賓州警方消息，20日凌晨12時15分左右，一名華男外賣員在家門口遭三名非洲裔男子持槍搶劫，華男聲稱錢財在車上，在分散歹徒注意力的時刻，拔出合法持有的槍支自衛，射擊三名劫匪，造成一死兩傷；華男並無人身和財產損失，警方正在調查此案。

美國 林則徐基金會日前強烈譴責費城在這起種族仇恨毆打華裔學生案件；執行主席陳鍵榕表示：當下針對亞裔 的暴力事件屢屢發生，亞裔處事正直與人為善，但不代表亞裔是一個軟弱可欺的族群，針對亞裔所犯下的一切罪行，都一定會受到法律的懲罰。

基金會秘書長李迦佺表示：我們亞裔不遠萬里來到美洲大陸，是希望追求一種自由富足的生活，跟其他族裔和平共處，共創美好家園，不想看到各族裔間的矛盾越發激烈而出現各種仇恨的行為。

上海同鄉會會長沈珺表示：美國社會絕不能姑息種族仇恨暴力在青少年當中成風，希望這些涉案青少年得到相應的懲罰，意識到這種行為的嚴重錯誤性，必須向受害者們道歉。

美國連江公會主席鄭君國表示，看到殘忍視頻，華裔女孩挺身而出，卻被多位非裔學生拳打腳踢，場面慘不忍睹，讓人忍無可忍，強烈要求政府部門主持公道，嚴懲施暴者。