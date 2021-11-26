華男外賣郎「反殺」後生活陷困境 搬家防報復
20日晚間開槍「反殺」三名非裔持槍歹徒搶劫的費城華男外賣郎，經事件曝光後生活遭遇巨大轉變；根據知情人士爆料，目前該華人因住址被曝光，導致家門口經常有不明人員徘徊，當事人為了保護妻子和兩名年幼孩子的安全，不得不離開原居住地，搬到其他地方租房生活，以免遭到報復；事件中涉及的車輛，也已被警局拖走，留作證據進行進一步調查。
知情人士表示，因為當事人靠開Uber網約車養家，現在車子不在就失去了唯一的收入來源，加上本身就背負的房貸、子女教育開支、家庭生活費等開銷，導致原本不富裕的生活變得更加艱難，未來更是擔心是否會因此案官司纏身。
根據賓州警方消息，20日凌晨12時15分左右，一名華男外賣員在家門口遭三名非洲裔男子持槍搶劫，華男聲稱錢財在車上，在分散歹徒注意力的時刻，拔出合法持有的槍支自衛，射擊三名劫匪，造成一死兩傷；華男並無人身和財產損失，警方正在調查此案。
美國林則徐基金會日前強烈譴責費城在這起種族仇恨毆打華裔學生案件；執行主席陳鍵榕表示：當下針對亞裔的暴力事件屢屢發生，亞裔處事正直與人為善，但不代表亞裔是一個軟弱可欺的族群，針對亞裔所犯下的一切罪行，都一定會受到法律的懲罰。
基金會秘書長李迦佺表示：我們亞裔不遠萬里來到美洲大陸，是希望追求一種自由富足的生活，跟其他族裔和平共處，共創美好家園，不想看到各族裔間的矛盾越發激烈而出現各種仇恨的行為。
上海同鄉會會長沈珺表示：美國社會絕不能姑息種族仇恨暴力在青少年當中成風，希望這些涉案青少年得到相應的懲罰，意識到這種行為的嚴重錯誤性，必須向受害者們道歉。
美國連江公會主席鄭君國表示，看到殘忍視頻，華裔女孩挺身而出，卻被多位非裔學生拳打腳踢，場面慘不忍睹，讓人忍無可忍，強烈要求政府部門主持公道，嚴懲施暴者。
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