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反對東百老匯設置遊民所 華埠居民擬示威提告

記者金春香／紐約報導
美國林則徐基金會開始派人向商戶和居民收集簽名反對信，反對在東百老匯91號修建遊民收容所。（林則徐基金會提供）
美國林則徐基金會開始派人向商戶和居民收集簽名反對信，反對在東百老匯91號修建遊民收容所。（林則徐基金會提供）

市府計畫在曼哈頓華埠百老匯設置遊民收容所消息傳出後，激起社區反對浪潮，日前美國林則徐基金會等開始在附近收集商戶簽名，證明市府未與附近居民溝通就決定修建遊民所，是無視華社的聲音，若市府沒有任何回應，他們將組織示威，並且不排除提出訴訟。

市社會服務局(DSS)日前在寄給曼哈頓第三社區委員會的信件，表示接下來計畫在東百老匯91號、麥地臣街(Madison St.)47號，以及堅尼路(Canal St.)349號，設置遊民收容所。

林則徐基金會執行主席陳鍵榕表示，早在新冠疫情爆發前，東百老匯就已經變得愈發冷清，疫情後更是雪上加霜，商戶經營非常困難，市府不僅沒有提供振興良策，還給這裡帶來一系列打擊，如過去幾年，東百老匯上多了至少三個戒毒所，其中一處位於圖書館旁邊，完全罔顧對每天使用圖書館的居民所產生的負面風險。

陳鍵榕指出，與東百老匯91號僅三街之隔的企李士提街(Chrystie St.)31號明川酒店也是遊民收容所，附近的羅斯福公園罪案頻發，而加上目前也在修建中的堅尼路349號收容所，以及拉菲逸街(Lafayette St.)上的包厘救濟所(Bowery Mission)，華埠基本上已成為被遊民收容所包圍的格局。

前市議員參選人林煜表示，華埠東百老匯需要的是經濟復甦，遊民需要的是就業輔導與可負擔住房，市長在任期的最後時段，倉促地拿遊民來服務自己的政治目的，很可悲。

陳鍵榕還指出，雖然負責東百老匯91號收容所的人員說已與周圍商戶接觸，但根據林則徐基金會的調查，附近商戶均對此事一無所知，聽到時很震驚。

日前紐約中華公所及十多個屬下僑團致信第三社委會表達抗議，也致信候任市長亞當斯(Eric Adams)表示反對，擔心會為社區帶來擁擠和治安問題。

林則徐基金會已開始派人向商戶和居民收集簽名反對信，提交給當局表達反對意見；若市府執意推行修建計畫，當地商家不排除合資聘請律師控告市府。

百老匯 華埠 疫情

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