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布碌崙5大道聖誕樹 27日下午6點亮燈

社區看板

●想在洛克菲勒中心聖誕樹點亮前就提前感受聖誕氣息？可於本周六(27日)下午4時半至晚6時到布碌崙5大道觀賞聖誕樹點燈儀式，這是今年紐約市首場聖誕樹點燈，位置在Park Slope的5大道和4街交口處，屆時會有穿高蹺表演者、鼓樂隊和歡樂頌歌曲表演人員在歡聲中點亮大型聖誕樹，現場也會有聖誕老人出現，還提供多種小吃，適合家長帶孩子一同參加；聖誕樹會在6時點亮，民眾可提前享受聖誕帶來的歡樂。

動物園造型燈光秀

●布朗士動物園本周末帶來假日燈光秀，各種動物造型的LED燈光陳列為大家帶來別樣動物風情，有近260個來自世界各地的代表動物的造型燈籠，參觀者可以領略來自非洲、亞洲、南美洲和北美洲的土地風情；非洲動物板塊能看到長頸鹿、斑馬、獵豹、大猩猩等，南美洲板塊可以看到美洲豹、金剛鸚鵡、火烈鳥等，在太平洋板塊，可以看企鵝、海龜、海豚等眾多海洋生物。此外園內還有21個全新大型青蛙、蛇、烏龜、蝴蝶等形狀的燈籠，以及節日主題音樂、冰雕、野生動物劇院、玩偶等，購票請登錄網頁https://tinyurl.com/xue3f4t2。

假日市集年節購物

●感恩節結束，民眾開始為聖誕節準備採購禮物，全市多地的市集是絕佳購物場所，周日(28日)上午10時至下午5時，布碌崙登波(Dumbo)布碌崙大橋下將有30多個商家帶來各式有趣物品，地址為80 Pearl St；周六(27日)和周日中午12時至下午6時皇后區阿斯托利亞27-16 23rd Avenue也會有眾多小商家帶來攤位售賣假日物品；周日上午10時至下午5時，曼哈頓100 West 77th Street會有Grand Holiday Bazaar市集。（記者金春香整理）

布碌崙 動物園 紐約市

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