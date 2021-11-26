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歡度感恩節 法拉盛人頭攢動 盡情吃美食、大採購、訪老友

記者張心／紐約報導
因為緬街停車不便，感恩節當日羅斯福大道等附近路段塞車嚴重。（記者張心╱攝影）
因為緬街停車不便，感恩節當日羅斯福大道等附近路段塞車嚴重。（記者張心╱攝影）

作為新冠疫苗普及後的第一個感恩節，為彌補去年疫情高發期未能出門聚餐和購物的遺憾，不少華人25日上午就聚集在皇后區法拉盛，從路邊攤到連鎖餐飲，從小商店到大超市，到處都聚滿歡度感恩節的熱鬧人潮。

「我天沒亮就從波士頓開車趕來了，因為在法拉盛一家麵食店訂了50個饅頭，我們那裡找不到正宗的北方饅頭，所以好幾個朋友一起訂的，託我來取，正好我也能來見見紐約的舊相識。」祖籍河南、現居波士頓的郭先生表示，很興奮能吃到家鄉味，法拉盛是心目中全美最全的中國美食聚集地，疫情以前幾乎一個月就要來一次，只是現在停車非常不便，盼望紐約市政府能夠關注和改善。

受年初施行的公車專用道影響，導致私家車在法拉盛緬街無法行駛和停車，導致感恩節當日羅斯福大道(Roosevelt Ave.)等附近的主幹道堵車嚴重；只見不寬的街道被四列行車塞得滿滿，很多居民只能採取臨時停靠的策略享受美食，「沒辦法停車，又想吃這裡的餐館，只能我兒子在車里等，我跑來餐館取餐；採取這種方式也是無奈，就是不想交很貴的停車費，也不想被開罰單。」家住長島的林女士無奈表示，兒子在車裡等著她去王子街(Prince Street)取過橋米線外賣。

超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心／攝影）
超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心／攝影）

鄧記雲南過橋米線店剛開門不到一小時，就已經人滿為患，無論是堂食還是戶外用餐都座無虛席，「真的非常忙，估計要忙到晚上6時多，因為感恩節晚上大家都是習慣吃大餐，小館子生意會受影響。」餐廳經理Cindy說，生意很好，但也有憂心事，因為通貨膨脹的緣故，食材漲價非常嚴重，餐館受影響特別大。

感恩節當日的法拉盛緬街人潮洶湧。（記者張心／攝影）
感恩節當日的法拉盛緬街人潮洶湧。（記者張心／攝影）

緬街旁40路上家喻戶曉的上海豫園餐廳，其販售的北京烤鴨在感恩節當日備受歡迎，只見整條街都因為排隊消費的人群而水洩不通，「因為感恩節火雞吃不慣，作為中國人還是喜歡吃烤鴨，所以從上州趕來給家人買。」居住在威徹斯特郡(Westchester)的張晉透露，要排隊30分鐘才能拿到，一隻烤鴨大概50元，家裡逢年過節都會來買一隻，只是今年價格比從前要高。

超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心╱攝影）
超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心╱攝影）
法拉盛火鍋店門口大排長隊。（記者張心╱攝影）
法拉盛火鍋店門口大排長隊。（記者張心╱攝影）

「沒辦法，通貨膨脹，還有供應鏈問題，原材料都漲價。」豫園的經理Alan Gao表示，好在餐館生意已經完全恢復到疫情以前了，感恩節當日早上6時，店裡就開始準備了。

超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心／攝影）
超市內採購的人群摩肩接踵。（記者張心／攝影）
感恩節當日的法拉盛緬街人潮洶湧。（記者張心／攝影）
感恩節當日的法拉盛緬街人潮洶湧。（記者張心／攝影）

法拉盛的新世界超市、新龍興超級市場等商家也人滿為患；家住皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的Linda說，不少鄰居也都選擇今天來中國超市把貨備齊，這樣就可以和全家舒舒服服過一個溫暖的感恩節。

排隊購買北京烤鴨的顧客將40路擠得水洩不通。（記者張心／攝影）
排隊購買北京烤鴨的顧客將40路擠得水洩不通。（記者張心／攝影）
排隊購買北京烤鴨的顧客將40路擠得水洩不通。（記者張心／攝影）
排隊購買北京烤鴨的顧客將40路擠得水洩不通。（記者張心／攝影）

法拉盛 疫情 中國

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