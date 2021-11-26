布碌崙華人酒樓少了婚宴生意 幸有聚餐取代

疫情反覆，布碌崙華人酒樓的婚宴訂單依舊未恢復，只有普通的客人在吃飯。(記者顏潔恩╱攝影)

大批新人在感恩節舉行婚禮，一向是福州移民社區的重頭戲，然而新冠疫情 爆發後，去年的感恩節就幾乎沒有婚宴，今年雖有了疫苗，但疫情仍然反覆，各大酒樓的婚宴生意始終未能恢復；布碌崙 (布魯克林)華人酒樓業者25日表示，婚宴未能進行，但所幸小型的家庭、公司聚餐活動爆滿，填補了婚宴訂單歸零的損失。

由於外族裔在感恩節時多在家準備火雞大餐，外州中餐館選擇在這天歇業，以福州人為主的從業者便趁此時返回紐約 ，成為許多新人選在感恩節當天辦婚宴的最大契機；紐約華社酒樓婚宴酒席往年都會爆滿，有的大酒樓更是需提前一年預訂，可去年疫情爆使大型聚餐活動停滯，今年大眾依然對疫情感到憂慮，使原本就不多的婚宴訂單，在最後關頭還是紛紛取消了。

不僅如此，婚宴牽動的婚紗店、花店也還是迎來生意慘淡的一年，「情人花店」業者譚怡表示，往年11月是熱門的婚宴季節，但疫情推翻這個景象；今年還是只有少數民眾在家裡舉行小型慶生聚會，而向花店訂購鮮花，不見婚宴的鮮花訂單。

布碌崙8大道華社的金皇廷大酒樓，疫情前每逢11月可舉行至少20場婚宴、接待7000名賓客，感恩節從早至晚辦至少五場婚宴；但今年完全沒有婚宴訂單，之前預約酒樓的新人為了安全起見，決定再拖延一年。

業者陳善莊說，婚宴的進行代表著酒樓餐飲業的全面復甦，這是最難的一步；幸運的是，今年感恩節的訂單被家庭、生日、公司聚餐所替代，在感恩節前後爆滿，中午和晚上的場次都有，填補了婚宴訂單冷清的損失。

翠園酒樓負責人古平表示，原本有一場婚宴在感恩節舉辦，但隨著日子將近，賓客表示對人多的密閉空間有到顧忌，新人再三考量，還是推遲了婚禮；「賓客不敢來，我(業者)和新人都是很無奈的」，但她也說，在當前的非常時期，必須保持正面的心態，只能期望疫情趕緊全面獲得控制，屆時再重新接待喜宴。