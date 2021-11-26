百貨公司連續第二年感恩節歇業 客人撲空失望

法拉盛天景購物中心門口張貼的告示，顯示感恩節當日不營業。（記者張心／攝影）

因為新冠疫情的影響，多家連鎖百貨和購物中心去年就取消了感恩節下午開始的「提前黑色星期五」(Early Black Friday)營業時間；民眾普遍接種了新冠疫苗的今天，許多民眾以為感恩節當天又恢復了「黑五」購物，25日早早就到商場排隊，不料撲了空。 法拉盛梅西百貨門口張貼的告示，顯示感恩節當日不營業。（記者張心／攝影）

梅西百貨 (Macy's )、目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)、Trader Joe's、Bed Bath & Beyond、好市多(Costco)、Bed Bath & Beyond 等公司在日前宣布，繼續在今年感恩節當日閉門歇業；多年來感恩節晚飯後店內購物的習慣再度叫停，促使消費者轉移為網絡在線參與黑色星期五的打折活動。 法拉盛天景購物中心門口期待入場消費的市民。（記者張心／攝影） 趕來法拉盛梅西百貨門口期待入場消費的市民，吃了閉門羹。（記者張心╱攝影）

消費者們似乎還沒有完全適應這樣的新規定，法拉盛 天景購物中心(Skyview Center)門口在感恩節下午聚集了不少前來購物的居民，結果等待他們的卻是緊閉的透明玻璃門，一些居民甚至不死心得強行推搡門把手，希望能讓商場趕緊恢復營業狀態。

「好奇怪，谷歌地圖(Google Map)上顯示這裡的BJ的量販俱樂部(BJ's Wholesale Club)明明是在營業的啊，怎麼現在商場不開門？」張先生一家三口一臉懵圈地站在天景購物中心門口，想找人詢問卻無處求助，「更奇怪的是，谷歌地圖上顯示天景購物中心也是在營業的，是不是還有其他入口？我們去找找好了。」張先生托著準備好的家用購物車，很堅持地和太太及女兒繞道去找其他入口，並表示若天景購物中心真不開，他們就去不遠處的梅西百貨(Macy's)。 法拉盛天景購物中心門口張貼的告示，顯示感恩節當日不營業。（記者張心／攝影） 趕來法拉盛梅西百貨門口期待入場消費的市民，吃了閉門羹。（記者張心╱攝影）

但讓他們失望的是，法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)上的梅西百貨同樣是閉門歇業狀態，門口也一樣聚集了大批打算來購物的群眾，「門上貼著告示說感恩節不開門，明天上午6時至晚上12時都營業。」仔細閱讀後的李傑琳抱怨道，「你看外國人就這樣，每逢節假日就是不上班，沒轍。」但也有一些年輕的消費者表示接受，「應該是鼓勵大家都去網上買吧，畢竟線上線下產品都一樣，也沒必要來店裡人擠人。」從曼哈頓哥倫比亞大學趕來的留學生黃可瑩表示，自己和兩個室友趁著假日，坐了一個多小時的地鐵來到法拉盛，雖然無法購物，但是只是這裡的中國美食就足夠療愈思鄉的感情。