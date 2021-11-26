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梁靜茹感恩節康州盛大開唱 「實現夢想」見粉絲

記者顏潔恩╱紐約報導
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(記者顏潔恩/攝影)
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(記者顏潔恩/攝影)

馬來西亞華裔歌手梁靜茹的「情歌本格派」演唱會終於來到美國，首站於25日感恩節在康州金神體育館開唱，作為新冠疫情後的首檔大型華人歌手演唱會，迎來數千名歌迷同樂；她說疫情令她與粉絲的距離變得遙遠，如今在場見到大家如「實現夢想」，得到眾多粉絲的喊話告白，一名幸運粉絲更親自跑到舞台前送上為其寫的詩。

歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)

疫情在美國蔓延快兩年，全美各大演唱會也跟著停擺，終於疫後第一場大型演唱會回歸，邀來華語樂壇天后級歌手梁靜茹；她是療癒系情歌「本格派」，1999年在台灣演藝圈出道，至今已發行13張音樂專輯和兩張精選專輯，是紮實地以情歌創建品牌的華語歌手。

歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)

此次以感動、簡單、誠實、勇敢四個關鍵詞拆解自己「情歌本格派」的特質，梁靜茹用熟悉的旋律帶領民眾找尋愛情的起源；在感恩節凌晨登場後，「情歌天后」接連演唱十多首膾炙人口的曲目，吸引數千美東歌迷到場支持，接下來將在拉斯維加斯、馬里蘭州各辦一場。

歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。（記者顏潔恩/攝影)
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。（記者顏潔恩/攝影)

梁靜茹身穿彩色長裙，以新歌「微光」、「平行時空」、「慢冷」拉開演唱會序幕，也將「寧夏」、「情歌」、「分手快樂」等經典曲目納入歌單，在演唱「勇氣」時更是迎來全場大合唱；這些歌曲承載著觀眾的集體記憶，一邊揮動手中的閃光燈、一邊沉浸在梁靜茹的歌聲中。

梁靜茹祝福粉歌迷們感恩節快樂，感謝大家從各處來到康州，能在疫後來美國首唱，如同實現夢想，「心裡蠻激動的」；很多粉絲也趁機喊話告白，被她讚道「聲音很宏亮」，有一名女粉絲更是從座位中站起來大聲表白後，衝到舞台前將寫的一首詩親手交給她，惹得梁靜茹俏皮回應「啊我收到一首詩了，那我待會回去好好地靈感一下。」

拉斯維加斯演唱門票已售罄；馬里蘭州門票可通過網站www.iemshowplace.com預訂，或致電(718) 888-3113查詢購票詳情。

歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)
歌手梁靜茹「情歌本格派」演唱會25日於金神體育館開唱。(主辦方提供)

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