紐約上州伊利郡 重頒室內強制口罩令

紐約州多個郡都出現新一輪疫情升高，上州伊利郡重新發布強制口罩令。(路透)

由於爆發疫情 再度並導致感染和住院人數升高，紐約上州伊利郡(Erie)重新發布強制口罩 令，規定從23日開始，兩歲以上的人在任何公共場所的室內都必須戴口罩，包括餐館、商店、健身房、旅店、銀行和髮廊等。

伊利郡是水牛城的所在地，為紐約西部人口最多的郡。該郡染疫人數近來大增，過去七日每10萬人新增456病例，超過聯邦規定的高傳染率的四倍多。郡長波朗卡茲(Mark Poloncarz)23日說，過去七天是該郡感染人數增加最猛的時期。他表示，強制口罩令如果到12月中旬對遏制疫情仍然無效，郡府將要求凡在室內用餐的人都必須出具接種證明。

波朗卡茲說，全郡染疫最多的群體，是學前班到12年級的學生和學校教師，以及30至39歲年齡段的人。如今住院率比兩周前增多50%，從11月7日的168人增加到21日的249人。

伊利郡約63%的居民已打完兩劑疫苗，但該郡南部和東部地區的接種率較低，在伊利郡南部包括柯林斯鎮(Collins)在內的14034郵政區號，接種率僅為38.4%。

紐約州 有62個郡，如今大部分郡都出現新一輪的疫情升高，包括從長島的納蘇和蘇福克兩郡，到西部的尼亞加拉(Niagara)郡。許多郡的住院人數也在大幅增多，包括薩拉托加郡(Saratoga)和伊利郡。

州長霍楚上周表示，由於疫情升高，民眾將面臨政府發布更嚴格的防疫措施，尤其是在高風險的地區，但州長沒說是何種措施，也沒說將在何時與何地實施。

目前全州施打過兩劑新冠疫苗的醫護人員已有95%。