我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

紐約上州伊利郡 重頒室內強制口罩令

編譯孫梁╱綜合24日電
紐約州多個郡都出現新一輪疫情升高，上州伊利郡重新發布強制口罩令。(路透)
紐約州多個郡都出現新一輪疫情升高，上州伊利郡重新發布強制口罩令。(路透)

由於爆發疫情再度並導致感染和住院人數升高，紐約上州伊利郡(Erie)重新發布強制口罩令，規定從23日開始，兩歲以上的人在任何公共場所的室內都必須戴口罩，包括餐館、商店、健身房、旅店、銀行和髮廊等。

伊利郡是水牛城的所在地，為紐約西部人口最多的郡。該郡染疫人數近來大增，過去七日每10萬人新增456病例，超過聯邦規定的高傳染率的四倍多。郡長波朗卡茲(Mark Poloncarz)23日說，過去七天是該郡感染人數增加最猛的時期。他表示，強制口罩令如果到12月中旬對遏制疫情仍然無效，郡府將要求凡在室內用餐的人都必須出具接種證明。

波朗卡茲說，全郡染疫最多的群體，是學前班到12年級的學生和學校教師，以及30至39歲年齡段的人。如今住院率比兩周前增多50%，從11月7日的168人增加到21日的249人。

伊利郡約63%的居民已打完兩劑疫苗，但該郡南部和東部地區的接種率較低，在伊利郡南部包括柯林斯鎮(Collins)在內的14034郵政區號，接種率僅為38.4%。

紐約州有62個郡，如今大部分郡都出現新一輪的疫情升高，包括從長島的納蘇和蘇福克兩郡，到西部的尼亞加拉(Niagara)郡。許多郡的住院人數也在大幅增多，包括薩拉托加郡(Saratoga)和伊利郡。

州長霍楚上周表示，由於疫情升高，民眾將面臨政府發布更嚴格的防疫措施，尤其是在高風險的地區，但州長沒說是何種措施，也沒說將在何時與何地實施。

目前全州施打過兩劑新冠疫苗的醫護人員已有95%。

疫情 紐約州 口罩

上一則

疫苗豁免申請期限內審不完 市長:公務員未接種可上班

下一則

防送貨車堵路 市議會提案設小型集貨中心

延伸閱讀

NBA／安東尼重返紐約 前妻與14歲兒熱情相挺

NBA／安東尼重返紐約 前妻與14歲兒熱情相挺
摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓

摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓
疫情蠢動 伊州暫不解除強制口罩令

疫情蠢動 伊州暫不解除強制口罩令
迎感恩節 雷根機場安檢排長龍 華府3機場維持口罩令

迎感恩節 雷根機場安檢排長龍 華府3機場維持口罩令
亞當斯重塑紐約安全 華人力挺嚴打犯罪

亞當斯重塑紐約安全 華人力挺嚴打犯罪

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光