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疫苗豁免申請期限內審不完 市長:公務員未接種可上班

記者張晨╱紐約報導
市長白思豪表示，市府各機構無法在既定期限內審核完成逾萬份疫苗豁免申請。(市長辦公室提供)
市長白思豪表示，市府各機構無法在既定期限內審核完成逾萬份疫苗豁免申請。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)24日表示，市府各機構無法在預設的最後期限審查完成大約1萬4400份疫苗豁免申請；而錯過最後期限意味著，公務員仍可在未接種的情況下照常上班，但目前全市陽性率正在持續上升，未接種者是其中重要的組成部分。

市行政服務辦公室(The Citywide Office of Administrative Services)此前設定感恩節為最後期限，但在前一天的記者會上白思豪承認，紐約離這個目標還差得遠；豁免審核的滯後將造成6100名警察、1500名消防隊員和1300名環衛工人在未接種的狀態下繼續工作。

在被問及還有多少申請等待審查時，白思豪拒絕透露細節，只說完成的申請「相對較少」；他還拒絕就何時完成審查提出新的時間計畫。

根據市府數據，目前公務員的疫苗接種率為94%，但市警、市清潔局以及市消防局仍然落後，平均接種率低於90%。

市警申請宗教和醫療豁免是其他市機構的三倍，局長希爾(Dermot Shea)表示，到目前為止，他們已經通過了1100份申請，同樣也拒絕了其中的大部分，但沒有提供被拒的確切數字，且預計被拒者會再次提出申訴。

市懲教局(Department of Corrections)的接種率最低，僅為72%；但與其他公務員相比，他們接種疫苗的最後期限為12月1日。

白思豪表示，將嚴格審核豁免申請，根據CDC的指導建議，只有對疫苗嚴重過敏的「罕見」病例，才能獲得永久的醫療豁免；宗教豁免則需要基於「個人虔誠信奉的宗教、道德或倫理信仰」才能得到批准，個人、政治或思想偏好均被排除在外。

白思豪 疫苗 警察

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