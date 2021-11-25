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疫期紐約州74%老人和殘疾者 留不住看護員

記者金春香╱約報導
疫情期間紐約州74%的老人和殘疾人士無法保留家庭看護。（本報檔案照）
疫情期間紐約州74%的老人和殘疾人士無法保留家庭看護。（本報檔案照）

一份新報告顯示，由於家庭護理業收入較低，護理員人數不斷減少，新冠疫情期間紐約州內74%的老人和殘疾人士都無法保留自己的家庭護理員，顯示家庭護理行業正在不斷崩塌。

紐約州消費者個人協助協會(Consumer Directed Personal Assistance Association of New York State)日前新發布的報告顯示，2021年州內74%的老人和身體殘疾人士無法繼續保留各自的家庭護理員，原因是州內護理員數量的不斷減少。

該報告對州內目前正依賴家庭護理員的人員進行調查，結果顯示低收入是導致紐約家庭護理員人數不斷下降的最主要原因；然而與此同時，紐約65歲以上人口數量預計會在接下來20年內增加25%，會進一步彰顯出需要照顧者與護理人員人數間不成正比而產生的問題。

調查結果顯示，9%的受訪者表示花費一年多的時間才終於招到家庭護理員，另外超過一半的受訪者表示在招募過程中，等待時間最長的階段就是等人回應招聘廣告和等待理想人選接受工作的過程；而此前，等待時間最久的階段則是等待配藥。

此外研究發現，相比療養院，曾感染新冠病毒者在家庭護理員的照看下過得更好。

報告指出，紐約老人和殘疾者希望避免被送至療養院、而是在家庭護理員的照顧下生活的願望比三到五年前更難實現。

而家庭護理員能夠獲的薪水，也取決於政府對醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的投入，雖然過去幾年民代、維權機構和家庭護理公司都不斷要求政府撥款，但政府一直無視，目前家庭護理行業難以吸引更多員工，也就難以為有需要者提供應有的服務。

有超過一半過去兩年中辭職的家庭護理員表示工資過低是他們離職的原因。

報告指出，若想解決這一問題，需要州府通過家庭護理公平薪酬法(Fair Pay for Home Care Act)，根據市立大學的分析，該法能幫助紐約州在五年內招募20萬名新家庭護理員，解決該行業人口短缺問題。

紐約州 療養院 低收入

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