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男子稱曼哈頓大橋夜路遭搶 線上籌款2萬 五分局調查稱假案

記者張晨╱紐約報導
納爾遜稱自己被攻擊，但警方調查表示案件或為編造。(取自Instagram)
納爾遜稱自己被攻擊，但警方調查表示案件或為編造。(取自Instagram)

曼哈頓大橋靠近華埠一側日前發生一起具有爭議的攻擊案件，一男子在午夜騎車穿過大橋回家時聲稱遭歹人用鐵絲絆倒，隨後進行肢體攻擊；案發後該男子並未留在現場報警，而是第二天前往就醫時院方報警；因該男子無醫療保險，後在籌款網站上描述被攻擊經歷籌款超2萬元，案件後而在社交媒體上發酵，轄區五分局探員小組24日表示，通過查看案發地監控發現並無人被打，是該男子行車過快而導致的事故。

這名名叫納爾遜的受害者表示，17日晚12時左右，他騎著自行車穿過曼哈頓大橋回小義大利的家，當全速下坡時，在橋的最後一段，他被故意放置的鐵絲網絆倒，摔至車下；隨後遭三名躲在暗處的男子毆打，導致其全身被鮮血覆蓋，整張臉被打爛，脖子和手腕也受了重傷。

他表示，因為沒有醫療保險，所以沒報警也沒去醫院，而是自行回家，但第二天在朋友的勸說下前往下城醫院就醫。

醫院診斷其嚴重腦震盪及腫脹，手腕嚴重扭傷，嘴巴和臉上縫和十數針；納爾遜稱自己是一名廚師，由於他的傷勢，至少需要四周的康復時間才能重返工作崗位；他在籌款網站gofoundme上發起了籌款，目前已籌到2萬2619元。

由於該起案件在社群媒體不斷升級，引起了華埠居民對周邊治安的擔憂，市警五分局也不斷接到郵件要求回應此事；記者24日從探員小組了解到，該案事出原因為醫院報警，而並非當事人，在查看了案發地監控視頻後發現，並未發現有可疑人出現實施攻擊，且攻擊一般發生在搶劫前，受害者除受傷外也並未有財產損失，案件或為其編造。

在籌款頁面上，納爾遜的朋友哈里斯(Bianca Harris)寫道，紐約每天有千上萬的騎行者，攻擊可能發生在他們任何一個人身上，請大家注意安全，若有任何信息也請及時報告。

醫療保險 華埠 曼哈頓

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